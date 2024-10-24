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Leonel Ximenes

Cinco setores da economia capixaba agora serão analisados em tempo real

Plataforma traz dados estratégicos que vão auxiliar empresários a tomarem suas decisões, além de ser fonte de consulta para acadêmicos, estudiosos e órgãos do governo

Públicado em 

24 out 2024 às 18:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O portal https://portaldocomercio-es.com.br conta com uma gestão baseada em inteligência e análise de dados
O portal https://portaldocomercio-es.com.br conta com uma gestão baseada em inteligência e análise de dados Crédito: Reprodução do site
A partir de desta quinta-feira (24), cinco setores da economia do Espírito Santo serão analisados em tempo real por meio de uma plataforma que traz dados estratégicos que vão auxiliar empresários a tomarem suas decisões.
Realizado em conjunto pela Fecomércio-ES e Faesa, o Portal do Comércio é o primeiro observatório do comércio capixaba, com dados analisados pelo Connect Fecomércio-ES. Segundo a entidade, a ferramenta também será útil a autoridades públicas, pesquisadores e sociedade em geral.
No site https://portaldocomercio-es.com.br, será possível encontrar análises e dados atualizados em tempo real de cinco setores da economia do ES: comércio, serviços, turismo, mercado de trabalho e consumo, assim como um mapa com as empresas ativas desses setores no estado e informações sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também serão divulgados os Panoramas da Economia Capixaba, com avaliações mais amplas sobre os cinco segmentos, além dos de saúde e comércio exterior.
O portal também poderá ser utilizado como um meio para o desenvolvimento acadêmico e profissional de alunos e professores envolvidos nas áreas econômicas analisadas, contribuindo para a qualificação do mercado capixaba.
A coordenadora de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explicou que o portal conta com uma gestão baseada em inteligência e análise de dados, por meio da ferramenta de visualização Power Business Intelligence (BI), para processar e organizar as informações.
“Vamos divulgar dados que usamos para fazer os nossos relatórios no Connect. Por meio do BI, essas informações serão atualizadas diariamente e ficarão disponíveis 24 horas por dia em gráficos, indicadores e análises didáticas, com fácil visualização e compreensão, para que toda a sociedade entenda”, destaca Ana Carolina.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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