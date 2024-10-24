Cinco setores da economia capixaba agora serão analisados em tempo real

O portal https://portaldocomercio-es.com.br conta com uma gestão baseada em inteligência e análise de dados Crédito: Reprodução do site

A partir de desta quinta-feira (24), cinco setores da economia do Espírito Santo serão analisados em tempo real por meio de uma plataforma que traz dados estratégicos que vão auxiliar empresários a tomarem suas decisões.

Realizado em conjunto pela Fecomércio-ES e Faesa, o Portal do Comércio é o primeiro observatório do comércio capixaba, com dados analisados pelo Connect Fecomércio-ES. Segundo a entidade, a ferramenta também será útil a autoridades públicas, pesquisadores e sociedade em geral.

No site https://portaldocomercio-es.com.br , será possível encontrar análises e dados atualizados em tempo real de cinco setores da economia do ES: comércio, serviços, turismo, mercado de trabalho e consumo, assim como um mapa com as empresas ativas desses setores no estado e informações sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) . Também serão divulgados os Panoramas da Economia Capixaba, com avaliações mais amplas sobre os cinco segmentos, além dos de saúde e comércio exterior.

O portal também poderá ser utilizado como um meio para o desenvolvimento acadêmico e profissional de alunos e professores envolvidos nas áreas econômicas analisadas, contribuindo para a qualificação do mercado capixaba.

A coordenadora de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explicou que o portal conta com uma gestão baseada em inteligência e análise de dados, por meio da ferramenta de visualização Power Business Intelligence (BI), para processar e organizar as informações.