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Leonel Ximenes

Prefeito não reeleito no ES quer dar abono de R$ 6 milhões no total

Concessão da remuneração extra, a menos de dois meses do fim do mandato do atual gestor, vai beneficiar 1.188 servidores, que receberão R$ 5 mil, cada um

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 15:50

Públicado em 

11 nov 2024 às 15:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rio Bananal: prefeitura vai mudar de mãos a partir de 2025
Rio Bananal: prefeitura vai mudar de mãos a partir de 2025 Crédito: PMRB/Facebook
Mal com o eleitor, que paga a conta, de bem com o servidor, que vai receber um presente gordo no fim de ano e de mandato. O prefeito Edmilson Eliziário (MDB), que perdeu a reeleição em Rio Bananal, enviou para a Câmara de Vereadores uma mensagem de concessão de abono no valor total de R$ 5.940.000,00.
A matéria foi lida na sessão desta segunda-feira (11) à noite do Legislativo ribanense e será votada na próxima segunda-feira (18) em sessão ordinária. A coluna apurou que a tendência entre os vereadores é pela aprovação do projeto.
Os beneficiados pela gratificação extra, de R$ 5 mil, serão os 1.188 servidores municipais, incluindo o Poder Legislativo, empregados públicos e até os conselheiros tutelares de Rio Bananal. A assessoria da prefeitura afirma que os vereadores não estão incluídos no pacote da bondade.
O prefeito, na mensagem ao Legislativo, alega que o município está preparado para suportar o impacto financeiro do presentão do fim de ano e de mandato. “Este projeto de lei tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias”, defende o prefeito, que enviou a proposta à Câmara no dia 5 de novembro.
Edmilson Eliziário teve menos de 30% dos votos e perdeu a reeleição em rio Bananal
Edmilson Eliziário teve menos de 30% dos votos e perdeu a reeleição em Rio Bananal Crédito: Instagram
O pagamento da remuneração extra será feita de duas formas: um abono direto na remuneração, no valor de R$ 2 mil, para cada um dos 1.188 beneficiados (impacto total de R$ 2.376.000,00); e mais R$ 3 mil no valor do tíquete-alimentação para os mesmos servidores (impacto total de R$ 3.564.000,00). 

DERROTA ELEITORAL

Edmilson Eliziário, que teve o surto de bondade faltando menos de dois meses para o fim do seu mandato, não chegou a obter 30% dos votos na sua tentativa de permanecer na Prefeitura de Rio Bananal pelos próximos quatro anos.
Ele foi votado por 3.582 eleitores (29,63% dos votos) e perdeu feio para Bruno Pella (Podemos), eleito com 6.934 votos (57,35%).
Agora, Bruno Pella que lute, pois, em Rio Bananal, Papai Noel existe - para alguns poucos privilegiados e com o dinheiro alheio. Ho! Ho! Ho!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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