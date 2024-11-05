Com fama de cara, cidade do ES fica entre as 5 mais baratas do Brasil

Guarás, aves típicas de Guarapari Crédito: Edgar Fernandez/Instituto Guaju

A fama de Guarapari , mesmo entre os capixabas, de ser uma cidade cara e que explora o turista em vez do turismo, não foi compartilhada pelo Catraca Livre, plataforma de conteúdo digital que reúne cultura, causas, serviços e variedades e que dá dicas culturais e de turismo aos seus seguidores.

O mais famoso balneário do Espírito Santo foi apontado entre os cinco locais do país para curtir em dezembro, “sem estourar o orçamento”. A seleção inclui locais paradisíacos ou históricos como Chapada dos Veadeiros (GO), Ilha do Mel (PR), São Miguel dos Milagres (AL) e Petrópolis (RJ).

“Se você está em busca de lugares para viajar em dezembro no Brasil, mas sem estourar o orçamento, a boa notícia é que há diversos destinos incríveis e acessíveis para aproveitar o verão”, afirma o portal nacional.

"A vida noturna da cidade também é agitada, mas acessível, com bares e restaurantes que oferecem pratos típicos e petiscos a preços justos. O destino é perfeito para casais, famílias e até viajantes solo que buscam uma boa opção para o verão" Site Catraca Livre - Recomendando Guarapari para o mês de dezembro

Sobre Guarapari, o Catraca Livre é só elogios: “É um dos destinos mais acessíveis e procurados no Sudeste para quem busca praia e economia. Com suas areias brancas e águas calmas, é muito conhecida pela infraestrutura completa, que inclui bares, restaurantes e pousadas de diferentes faixas de preço”.