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Leonel Ximenes

Com fama de cara, cidade do ES fica entre as 5 mais baratas do Brasil

Site nacional indicou locais "para viajar em dezembro no Brasil, mas sem estourar o orçamento"

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 03:11

Públicado em 

05 nov 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarapari
Guarás, aves típicas de Guarapari Crédito: Edgar Fernandez/Instituto Guaju
A fama de Guarapari, mesmo entre os capixabas, de ser uma cidade cara e que explora o turista em vez do turismo, não foi compartilhada pelo Catraca Livre, plataforma de conteúdo digital que reúne cultura, causas, serviços e variedades e que dá dicas culturais e de turismo aos seus seguidores.
O mais famoso balneário do Espírito Santo foi apontado entre os cinco locais do país para curtir em dezembro, “sem estourar o orçamento”. A seleção inclui locais paradisíacos ou históricos como Chapada dos Veadeiros (GO), Ilha do Mel (PR), São Miguel dos Milagres (AL) e Petrópolis (RJ).

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“Se você está em busca de lugares para viajar em dezembro no Brasil, mas sem estourar o orçamento, a boa notícia é que há diversos destinos incríveis e acessíveis para aproveitar o verão”, afirma o portal nacional.
"A vida noturna da cidade também é agitada, mas acessível, com bares e restaurantes que oferecem pratos típicos e petiscos a preços justos. O destino é perfeito para casais, famílias e até viajantes solo que buscam uma boa opção para o verão"
Site Catraca Livre - Recomendando Guarapari para o mês de dezembro
Sobre Guarapari, o Catraca Livre é só elogios: “É um dos destinos mais acessíveis e procurados no Sudeste para quem busca praia e economia. Com suas areias brancas e águas calmas, é muito conhecida pela infraestrutura completa, que inclui bares, restaurantes e pousadas de diferentes faixas de preço”.
Sobre preços, aliás, a plataforma dá até dicas de programas gratuitos em Guarapari: “Em dezembro, o clima é perfeito para aproveitar as praias mais famosas, como a Praia do Morro e a Praia da Areia Preta, sem se preocupar com os altos preços. “Guarapari ainda se destaca pelas opções de passeios gratuitos ou de baixo custo. Além de curtir o mar, há diversas trilhas e áreas naturais abertas ao público”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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