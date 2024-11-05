Com fama de cara, cidade do ES fica entre as 5 mais baratas do Brasil

A fama de Guarapari
, mesmo entre os capixabas, de ser uma cidade cara e que explora o turista em vez do turismo, não foi compartilhada pelo Catraca Livre, plataforma de conteúdo digital que reúne cultura, causas, serviços e variedades e que dá dicas culturais e de turismo aos seus seguidores.
O mais famoso balneário do Espírito Santo
foi apontado entre os cinco locais do país para curtir em dezembro, “sem estourar o orçamento”. A seleção inclui locais paradisíacos ou históricos como Chapada dos Veadeiros (GO), Ilha do Mel (PR), São Miguel dos Milagres (AL) e Petrópolis (RJ).
“Se você está em busca de lugares para viajar em dezembro no Brasil, mas sem estourar o orçamento, a boa notícia é que há diversos destinos incríveis e acessíveis para aproveitar o verão”, afirma o portal nacional.
Sobre Guarapari, o Catraca Livre é só elogios: “É um dos destinos mais acessíveis e procurados no Sudeste para quem busca praia e economia. Com suas areias brancas e águas calmas, é muito conhecida pela infraestrutura completa, que inclui bares, restaurantes e pousadas de diferentes faixas de preço”.
Sobre preços, aliás, a plataforma dá até dicas de programas gratuitos em Guarapari: “Em dezembro, o clima é perfeito para aproveitar as praias mais famosas, como a Praia do Morro e a Praia da Areia Preta, sem se preocupar com os altos preços. “Guarapari ainda se destaca pelas opções de passeios gratuitos ou de baixo custo. Além de curtir o mar, há diversas trilhas e áreas naturais abertas ao público”.