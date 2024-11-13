ES vai liberar R$ 39 milhões para cidades enfrentarem mudanças climáticas

Os 78 municípios do Espírito Santo vão receber recursos, através do Fundo Cidades, para elaborarem planos de ação contras as mudanças climáticas. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta quarta-feira (13), durante participação na Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (COP 29), que ocorre no Azerbaijão. O governo vai liberar, ao todo, R$ 39 milhões, sendo destinados R$ 500 mil para cada cidades que se apresentar ao Estado com interesse na elaboração dos planos de redução dos impactos ao clima.

A estruturação dos planos deve envolver diagnósticos detalhados, identificação de vulnerabilidades, elaboração de estratégias e metas locais para enfrentamento de eventos climáticos extremos, como enchentes, secas e deslizamentos. O objetivo é capacitar gestores municipais para a promoção de "integração de políticas climáticas e ambientais em nível local".

“Esse plano vai definir as prioridades e quais são as vulnerabilidades dos municípios. Vamos fazer uma reunião com os prefeitos eleitos e reeleitos e, no início de 2025, repassar os recursos, com valores que estamos definindo”, disse Casagrande (confira no vídeo abaixo).

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a ação de transferência de recursos fará com que as cidades capixabas se tornem mais “resilientes às mudanças climáticas, às chuvas intensas e à estiagem prolongada”.

“Nós saberemos qual o caminho a seguir para obras e investimentos. Aqui [no Azerbaijão] conversamos com o Banco Mundial, que é parceiro de financiamentos no Espírito Santo. Também falamos sobre uma parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para termos o Fundo do Clima Capixaba [...] e apresentamos nossa política de recursos hídricos, pois não há economia e nem vida sem a preservação desses recursos”, complementou o governador em vídeo divulgado na manhã desta quarta-feira (13).

Hoje na #COP29, lançamos a 1ª versão do nosso Plano Estadual de Mudanças Climáticas! Também anunciamos o repasse de recursos através do Fundo Cidades, para que os municípios elaborem seus planos e se tornem mais preparados para enfrentar os impactos climáticos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 13, 2024

“Cada vez mais, as mudanças climáticas representam um desafio urgente para as cidades e para a qualidade de vida da nossa população. Por isso, estamos mobilizando recursos para que todos os municípios capixabas possam desenvolver seus próprios planos de adaptação, com metas e ações concretas para enfrentar os riscos climáticos”, declarou o governador, durante o painel “Recursos hídricos: projetos de sucesso que impulsionam a adaptação aos eventos extremos”, organizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente (Abema), no Pavilhão Brasil na COP 29.

Segundo o Executivo estadual, o projeto de apoio aos municípios na elaboração dos planos será coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama). Já os planos serão desenvolvidos em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio do projeto Adapta Cidades.

"Este projeto federal foi criado com o propósito de apoiar as cidades brasileiras na elaboração de instrumentos que respondam aos desafios impostos pelas mudanças climáticas [...] A integração com o plano estadual visa a promover uma resposta climática coordenada, maximizando os impactos positivos para todas as regiões do Espírito Santo", divulga o governo capixaba.