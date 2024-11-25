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Leonel Ximenes

Santuário famoso do ES tem conta “sequestrada” e perde 10 mil seguidores

Instituição católica não conseguiu recuperar seu antigo perfil e teve que fazer um novo

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 17:32

Públicado em 

25 nov 2024 às 17:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Árvore centenária do Santuário de Anchieta
 Santuário Nacional de Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
O Santuário Nacional de São José de Anchieta denunciou nas redes sociais que sua conta oficial no Instagram, que contava com mais de 10 mil seguidores, foi sequestrada. “Desde o ocorrido, todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram tomadas para tentar recuperar o perfil, porém, infelizmente, não obtivemos sucesso”, lamentou a instituição católica.
Por causa da ação criminosa, o Santuário da cidade do litoral Sul do Estado resolveu criar uma outra conta no Instagram. “Pedimos a todos que sigam nossa nova página no Instagram https://www.instagram.com/santuariodeanchieta/ e continuem acompanhando nossas atividades, eventos e mensagens.”
O comunicado do Santuário de Anchieta no Instagram
O comunicado do Santuário de Anchieta no Instagram Crédito: Instagram
Como a nova conta é recente, o número de seguidores caiu drasticamente: de 10 mil para apenas 155 (até a tarde desta segunda-feira, dia 25). Até agora, o perfil tem apenas quatro publicações, sendo uma delas referente à informação sobre a perda da conta no Instagram.
As outras três postagens informam sobre horários de atividades litúrgicas e de funcionamento de setores do santuário católico.
São José de Anchieta, rogai por nós!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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