Santuário famoso do ES tem conta “sequestrada” e perde 10 mil seguidores

O Santuário Nacional de São José de Anchieta denunciou nas redes sociais
que sua conta oficial no Instagram, que contava com mais de 10 mil seguidores, foi sequestrada. “Desde o ocorrido, todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram tomadas para tentar recuperar o perfil, porém, infelizmente, não obtivemos sucesso”, lamentou a instituição católica.
Por causa da ação criminosa, o Santuário da cidade do litoral Sul do Estado resolveu criar uma outra conta no Instagram. “Pedimos a todos que sigam nossa nova página no Instagram https://www.instagram.com/santuariodeanchieta/
e continuem acompanhando nossas atividades, eventos e mensagens.”
Como a nova conta é recente, o número de seguidores caiu drasticamente: de 10 mil para apenas 155 (até a tarde desta segunda-feira, dia 25). Até agora, o perfil tem apenas quatro publicações, sendo uma delas referente à informação sobre a perda da conta no Instagram.
As outras três postagens informam sobre horários de atividades litúrgicas e de funcionamento de setores do santuário católico.
São José de Anchieta, rogai por nós!