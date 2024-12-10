Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Conheça o Pachuca, primeiro adversário do Botafogo na Copa Intercontinental
Equipe mexicana

Conheça o Pachuca, primeiro adversário do Botafogo na Copa Intercontinental

Clube mexicano enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (11) em Doha, no Catar

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:02

Caio Vasconcelos

Salomón Rondón é um dos líderes do Pachuca Crédito: Divulgação/ @LigaBBVAMX
O Botafogo enfrenta o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), pela Copa Intercontinental. Quem vencer o duelo, encara o Al-Ahly, do Egito, na semifinal da competição. A equipe mexicana se garantiu no torneio como campeã da Liga dos Campeões da Concacaf de 2024 de forma invicta. A conquista veio ao bater o Columbus Crew, dos Estados Unidos, por 3 a 0 na final.
Apesar do título continental, o time mexicano não vive grande momento para encarar o Glorioso. Terminou a fase classificatória do campeonato nacional em 16º lugar, de um total de 18 equipes, com três vitórias em 17 jogos. Como não se classificou para os playoffs, o próximo jogo é justamente este do Intercontinental.
O hexacampeão continental tem como principal destaque o artilheiro venezuelano Salomon Rondón, que aos 35 anos ainda é companheiro de Savarino na seleção da Venezuela. O zagueiro brasileiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, acusado e condenado no processo da “Máfia das Apostas”, foi anunciado pela equipe mexicana no início de dezembro, mas não disputará a Copa Intercontinental, pois o período de inscrições já havia se encerrado.

Botafogo no Catar

Campeão da Libertadores e do Brasileirão no intervalo de oito dias, o Botafogo encara uma maratona para tentar uma terceira taça histórica: a da Copa Intercontinental.
O time terá cerca de 40 horas de intervalo entre o desembarque em Doha e a estreia na quarta, contra o Pachuca, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, usado na última Copa do Mundo.
Caso vença, o Botafogo se classifica para uma espécie de semifinal contra o Al Ahly, do Egito, no sábado (14), também às 14h e no Estádio 974. O vencedor encara o poderoso Real Madrid na grande final, marcada para a quarta-feira seguinte, dia 18, às 15h, no Estádio Lusail.

Onde assistir Botafogo x Pachuca pela Copa Intercontinental

  • Botafogo x Pachuca 
  • Data: 11/12/2024 (Quarta-feira)
  • Horário: 14h 
  • Transmissão: Globo e SporTV

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados