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É festa

Torcida do Botafogo em Vitória vibra com título histórico do Brasileirão

Savarino e Gregore marcam os gols da vitória por 2 a 1, garantindo mais uma conquista para o clube, também campeão da Libertadores neste ano

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 19:30

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

08 dez 2024 às 19:30
Torcedores capixabas comemoram o título do Botafogo
Torcedores capixabas comemoram o título do Botafogo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos maiores capítulos da história do Botafogo foi escrito neste domingo (8), e em Jardim Camburi, Vitória, o clima era de euforia e emoção. O bairro se tornou palco de comemorações intensas dos botafoguenses capixabas, que viram o Alvinegro conquistar o tricampeonato brasileiro, somando-se à inédita conquista da Libertadores neste mesmo ano.
O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, com gols de Savarino e Gregore, confirmando um ano histórico. Entre os botafoguenses presentes em bares e praças de Jardim Camburi, as lágrimas e abraços traduziam um sentimento que vai além do esporte: gratidão, memória e amor por um clube que superou adversidades.
O empresário Saulo Sobreira de 26 anos conversou com a equipe de A Gazeta. “É inexplicável. Perdi meu pai muito novo, e ele foi quem me fez botafoguense. Nunca desacreditei, e hoje sinto que estou comemorando ao lado dele. Somos campeões da Libertadores e do Brasileirão!”, disse emocionado.
Saulo Sobreira comemorando o título do Botafogo
Saulo Sobreira comemorando o título do Botafogo Crédito: Caio Vasconcelos
Felipe Rosalem, 19 anos, também relembrou a fase difícil do clube há quatro anos e destacou o simbolismo da conquista. “É bizarro pensar que saímos do fundo do poço, do pior Botafogo da história, para sermos campeões das duas maiores competições do continente. É surreal!”
Os torcedores do Glorioso se reuniram para acompanhar o jogo decisivo contra o São Paulo, clima era de muita confiança e alegria pelo Botafogo tendo um ano de conquistas históricas. 
Para a torcida capixaba, que muitas vezes acompanha o time de longe, o momento foi ainda mais especial. “A distância nunca diminuiu nosso amor. Hoje, todos nós aqui sentimos como se estivéssemos no Nilton Santos, vivendo isso juntos”, disse Felipe torcedor que organizou de ver com os amigos o jogo.

Torcedores do Botafogo comemoram a conquista do Brasileirão

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