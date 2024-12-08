Botafogo leva R$ 48 milhões com o Brasileirão! Veja quanto cada time recebe

O Brasileirão 2024 chegou ao fim neste domingo (8), definindo o campeão, as vagas em competições internacionais e os rebaixados. Dono da taça da competição, o Botafogo arrecadou R$ 48 milhões com o título. Esse é 10% dos R$ 481,6 milhões divididos entre os 16 clubes que ficaram na Série A. Confira abaixo quanto cada time vai levar para a casa.