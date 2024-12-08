Botafogo leva R$ 48 milhões com o Brasileirão! Veja quanto cada time recebe

O Brasileirão 2024 chegou ao fim neste domingo (8), definindo o campeão, as vagas em competições internacionais e os rebaixados. Dono da taça da competição, o Botafogo arrecadou R$ 48 milhões com o título. Esse é 10% dos R$ 481,6 milhões divididos entre os 16 clubes que ficaram na Série A. Confira abaixo quanto cada time vai levar para a casa.
Valores da premiação final do Brasileirão 2024
- 1 - Botafogo - R$ 48,1 milhões
- 2 - Palmeiras - R$ 45,7 milhões
- 3 - Flamengo - R$ 43,3 milhões
- 4 - Fortaleza - R$ 40,9 milhões
- 5 - Internacional - R$ 38,5 milhões
- 6 - São Paulo - R$ 36,1 milhões
- 7 - Corinthians - R$ 33,7 milhões
- 8 - Bahia - R$ 31,3 milhões
- 9 - Cruzeiro - R$ 28,8 milhões
- 10 - Vasco - R$ 26,4 milhões
- 11 - Vitória - R$ 20,7 milhões
- 12 - Atlético-MG - R$ 19,2 milhões
- 13 - Fluminense - R$ 17,8 milhões
- 14 - Grêmio - R$ 17,3 milhões
- 15 - Juventude - R$ 16,8 milhões
- 16 - Red Bull Bragantino - R$ 16,3 milhões