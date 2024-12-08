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Bolada

Botafogo leva R$ 48 milhões com o Brasileirão! Veja quanto cada time recebe

Terminada a competição mais importante do calendário nacional, é hora de colocar dinheiro nos cofres dos clubes

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 20:01

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

08 dez 2024 às 20:01
Botafogo é o campeão do Brasileirão 2024 Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Brasileirão 2024 chegou ao fim neste domingo (8), definindo o campeão, as vagas em competições internacionais e os rebaixados. Dono da taça da competição, o Botafogo arrecadou R$ 48 milhões com o título. Esse é 10% dos R$ 481,6 milhões divididos entre os 16 clubes que ficaram na Série A. Confira abaixo quanto cada time vai levar para a casa.

Valores da premiação final do Brasileirão 2024

  • 1 - Botafogo - R$ 48,1 milhões
  • 2 - Palmeiras - R$ 45,7 milhões
  • 3 - Flamengo - R$ 43,3 milhões
  • 4 - Fortaleza - R$ 40,9 milhões
  • 5 - Internacional - R$ 38,5 milhões
  • 6 - São Paulo - R$ 36,1 milhões
  • 7 - Corinthians - R$ 33,7 milhões
  • 8 - Bahia - R$ 31,3 milhões
  • 9 - Cruzeiro - R$ 28,8 milhões
  • 10 - Vasco - R$ 26,4 milhões
  • 11 - Vitória - R$ 20,7 milhões
  • 12 - Atlético-MG - R$ 19,2 milhões
  • 13 - Fluminense - R$ 17,8 milhões
  • 14 - Grêmio - R$ 17,3 milhões
  • 15 - Juventude - R$ 16,8 milhões
  • 16 - Red Bull Bragantino - R$ 16,3 milhões

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