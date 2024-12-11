  • Em Doha, ídolo Jefferson faz discurso emocionante ao Botafogo por títulos
Intercontinental

Em Doha, ídolo Jefferson faz discurso emocionante ao Botafogo por títulos

Intercontinental pela Cazé TV. O ex-arqueiro do clube alvinegro e da seleção brasileira marcou presença na entrevista coletiva desta terça-feira (10) no estádio 974

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 09:23

Agência FolhaPress

11 dez 2024 às 09:23
Ex-goleiro e ídolo do Botafogo, Jefferson está em Doha, no Qatar, e fez questão de agradecer ao técnico Artur Jorge e ao restante do elenco pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro conquistados recentemente.
Crédito: Instagram/Jefferson
Jefferson está na capital qatari para comentar a Copa Intercontinental pela Cazé TV. O ex-arqueiro do clube alvinegro e da seleção brasileira marcou presença na entrevista coletiva desta terça-feira (10) no estádio 974, que será palco da estreia do Glorioso nesta quarta (11), contra o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição.
Jefferson pediu a palavra durante a conferência com o técnico Artur Jorge e o lateral Alex Telles. Ele destacou que o atual grupo "resgatou a história do Botafogo" e que estava representando os milhões de botafoguenses e também os jogadores que passaram anteriormente pelo clube.
Após a coletiva, Artur Jorge e Alex Telles fizeram questão de agradecer o ex-arqueiro. Eles deram um abraço em Jefferson e o treinador português falou algumas palavras ao pé do ouvido do ídolo botafoguense, que atualmente mora nos Estados Unidos.
O Botafogo encara o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11). O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Quem avançar encara o Al Ahly, do Egito, nas semifinais. O Real Madrid, da Espanha, já é um dos finalistas.

