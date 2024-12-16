Richarlison faz parte do projeto do Fluminense para 2025, diz presidente

Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em entrevista coletiva, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a possível contratação do atacante Richarlison, capixaba e velho conhecido da torcida tricolor, que está jogando no futebol inglês. Além disso, comentou sobre saídas de jogadores para a próxima temporada, sobre a permanência de Mano Menezes como técnico do clube, e da possibilidade do time ser vendido para uma SAF.

Sobre repatriar Richarlison, o presidente reconhece que o trabalho será complicado para tirar o jogador do Tottenham, da Inglaterra, mas garantiu que se deu início nas conversas. "Muitos jogadores são oferecidos. O que temos de concreto neste momento, manifestamos interesse formal no Richarlison, sabemos a dificuldade de trazê-lo, mas talvez por querer estar próximo da seleção, voltar para casa, no clube onde se destacou. Tenho uma relação muito boa com ele. Entrei em contato diretamente com ele, entramos em contato com o clube inglês. (...) Não há negociação financeira nesse momento, se ela caminhar para isso." disse Mário.

Ele concluiu ainda falando sobre o lado do clube inglês na negociação e as possibilidades reais da transferência. "Enfim, estamos pensando, mas ainda é muito, muito embrionária a discussão. Primeiramente, eles disseram que é um jogador que é importante para eles, que fizeram um grande investimento, mas que estão abertos. Disseram que, momentaneamente, não têm interesse em negociar, mas que estão abertos a ouvir. E também estamos conversando diretamente com o atleta para também saber do interesse dele, porque vocês sabem que esse é um movimento que também depende muito do atleta", disse o presidente.

Outras saídas

Mário também indicou a saída de John Kennedy e afirmou que Felipe Melo não vai ficar no elenco, mas não descarta a permanência no clube em outra função. Sobre Jhon, Mário disse que existe uma proposta de empréstimo do Pachuca, do México. "É interessante para o Fluminense e para o jogador. O estafe conversa com o Pachuca. Não tem nada de concreto, mas a tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que é o momento que o atleta precisa buscar novos horizontes, objetivos. É um atleta feito na casa, muito importante na Libertadores, mas que precisa abrir caminho para outros", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Richarlison faz parte do projeto do Fluminense para 2025, diz presidente

Em relação ao veterano Felipe Melo, Mário Bittencourt foi taxativo ao dizer que ele não seguirá como atleta do clube. Porém, não descartou outra função no departamento de futebol ."Já conversamos e comunicamos que ele não segue conosco como atleta do Fluminense. Tenho muita gratidão por ele e, por isso, o comunicamos de maneira muito transparente. Ele está de férias, vai voltar no Brasil no final de dezembro e temos uma conversa marcada. Acreditamos que ele que, se tiver interesse em nos ajudar em outras coisas no clube... Não no departamento de futebol profissional, mas no futuro como um profissional a contribuir no Fluminense. Não sei o que ele decidiu da carreira, se vai querer jogar mais um ano em outro lugar, certamente terá propostas. Pode querer mudar de ramo, cabe a ele, mas como gratidão por ter sido nosso capitão e por tudo o que fez, temos essa conversa marcada. Mas não teremos Felipe Melo no campo em 2025."

Mário Bittencourt ainda elogiou o técnico do Tricolor, Mano Menezes, fazendo questão de ressaltar o interesse e guardando o anúncio da renovação contratual para um momento especial. "Trabalhamos a semana toda, acontece que a gente voltou de madrugada. O Mano tinha questões pessoais, exames de rotina. Teve que ir para São Paulo para cuidar disso. A gente começou a trabalhar quarta-feira, os profissionais do futebol, para montagem e avaliação de elenco. Os profissionais que aqui estão, há cinco anos, fazem o mesmo processo. A gente começou o processo na quarta-feira e deixou para anunciar no coletiva, porque achamos que ele merecia."

Possibilidade de SAF

Uma conversa entre as partes ainda será realizada. Sobre o financiamento do futebol, o dirigente destacou a importância de uma SAF. "Estamos convencidos que o melhor instrumento é a SAF. O que temos de novidade, não temos investidor ainda, é que, na última reunião, mandamos que o banco [BTG, que faz a assessoria do clube no assunto] busque investidores que queiram a compra do controle [do futebol]. Vamos pensar no melhor para o Fluminense. Entendemos que tínhamos que abrir o leque. Autorizamos ao BTG que busque também investidores que tenham o interesse de comprar o controle. Isso vai ser o melhor para o Fluminense. Vamos priorizar o interesse do Fluminense", comentou.