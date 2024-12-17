Fifa The Best: Thiago Maia ganha prêmio por resgate a ilhados o RS

O volante Thiago Maia, do Internacional, recebeu nesta terça-feira (17) o prêmio Fair Play entregue pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) durante a cerimônia do The Best, por sua atuação voluntária no resgate as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O volante Thiago Maia, do Internacional, resgatou uma moradora do RS durante a enchente que atingiu o estado Crédito: Divulgação Internacional

Imagens do jogador subindo em telhados, pulando cercas e atirando-se na água para ajudar os ilhados em Porto Alegre e na região metropolitana do município viralizaram nas redes sociais na época.

A tragédia deixou 183 mortos, 806 feridos e 27 desaparecidos. Ao todo, 2,4 milhões de pessoas foram afetadas, com um pico de 581.633 desalojados.

O registro mais marcante foi do momento em que o jogador apareceu com o corpo encoberto até o peito pelas águas, carregando a aposentada Evair Gomes Carneiro, 71, nas costas.

A idosa morava no décimo andar de um prédio no bairro Humaitá, na zona norte da capital gaúcha, e não conseguia contato com familiares para pedir resgate.

Dos 125 moradores do mesmo condomínio, apenas ela e outros quatro ainda estavam no local, já sem água, luz e gás já por dias até a intervenção de voluntários.

Maia conseguiu acessar o primeiro andar da edificação e a carregou até um dos botes salva-vidas. Ela não sabia quem era o jogador do Inter.

A honraria é entregue pela entidade anualmente, desde 1987, a atletas, técnicos, equipes, árbitros ou torcedores como reconhecimento a um comportamento honroso, dentro ou fora de campo.

Segundo a Fifa, a seleção do vencedor é feita "por um painel especialistas que representam a Fifa" e por "partes interessadas externas do futebol".

Na última premiação, que teve o argentino Lionel Messi eleito o melhor do mundo, a seleção brasileira de futebol foi a escolhida para o Fair Play pela atuação com um uniforme negro no primeiro tempo de um jogo contra Guiné, dias após Vinicius Junior ser alvo de ofensas raciais na Espanha.

Thiago Maia não foi o único atleta entre os clubes do estado a se mobilizar para ajudar vítimas. No próprio time, companheiros como o goleiro uruguaio Sergio Rochet e o zagueiro argentino Gabriel Mercado auxiliaram voluntários na distribuição alimentos e produtos de higiene pessoal. Atletas do Grêmio também ajudaram nos trabalhos.

No último dia 9, durante a cerimônia de premiação do Troféu Mesa Redonda, promovido pela Gazeta Esportiva aos melhores do Brasileirão, Thiago Maia e dona Evair se reencontraram pela primeira vez.

"Esse dia foi muito especial porque três pessoas haviam tentado resgatá-la, e ela não conseguia pela dificuldade de acesso. E eu falei: Só sai daqui quando a senhora estiver dentro desse barco. A única forma era pular um cercado de arame e ir para dentro da água. No fim, deu tudo certo", disse o jogador.

A chuva forte no estado começou em 27 de abril, em Santa Cruz do Sul, e se estendeu por mais de 470 municípios, sobrecarregando as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, que transbordaram.

Entre as vítimas estão pessoas que sofreram com deslizamentos ou foram arrastados pela chuva.

Thiago Maia chegou ao clube gaúcho por empréstimo do Flamengo em março, como o décimo reforço para a temporada que ainda estava se iniciando.