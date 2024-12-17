Gui Gandra, xodó do Vasco, é eleito torcedor do ano no prêmio The Best

O brasileiro Guilherme Gandra, torcedor mirim do Vasco, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17), no Qatar.

Guilherme Gandra, torcedor mirim do Vasco, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best Crédito: Matheus Lima

Gui Gandra, de 10 anos, se tornou um torcedor símbolo do Vasco. Aos 10 anos, ele sofre com epidermólise bolhosa, uma doença rara de causa feridas na pele.

O torcedor mirim chegou a ficar 16 dias em coma em 2023. Gui emocionou o mundo em vídeo divulgado do primeiro encontro com a mãe após despertar.

Apaixonado pelo Vasco, ele criou forte laço com o atacante Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy. O jogador chegou a visitar Gui no hospital e entrou com a criança em diversos jogos do clube carioca.

Gui virou bandeira da torcida do Vasco. Ela foi exibida pela primeira vez durante o jogo entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023.