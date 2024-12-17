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Emocionante

Gui Gandra, xodó do Vasco, é eleito torcedor do ano no prêmio The Best

Guilherme Gandra Moura tem 10 anos e tem uma doença rara chamada epidermólise bolhosa

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 15:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2024 às 15:17
O brasileiro Guilherme Gandra, torcedor mirim do Vasco, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17), no Qatar.
Guilherme Gandra, torcedor mirim do Vasco, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best
Guilherme Gandra, torcedor mirim do Vasco, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best Crédito: Matheus Lima
Gui Gandra, de 10 anos, se tornou um torcedor símbolo do Vasco. Aos 10 anos, ele sofre com epidermólise bolhosa, uma doença rara de causa feridas na pele.
O torcedor mirim chegou a ficar 16 dias em coma em 2023. Gui emocionou o mundo em vídeo divulgado do primeiro encontro com a mãe após despertar.
Apaixonado pelo Vasco, ele criou forte laço com o atacante Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy. O jogador chegou a visitar Gui no hospital e entrou com a criança em diversos jogos do clube carioca.
Gui virou bandeira da torcida do Vasco. Ela foi exibida pela primeira vez durante o jogo entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023.
A votação do prêmio de torcedor do ano contou com votos populares. Os torcedores se cadastraram no site da Fifa e elegeram o vencedor.

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