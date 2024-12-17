Gui Gandra, xodó do Vasco, é eleito torcedor do ano no prêmio The Best

O brasileiro Guilherme Gandra, torcedor mirim do Vasco, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17), no Qatar.
Gui Gandra, de 10 anos, se tornou um torcedor símbolo do Vasco. Aos 10 anos, ele sofre com epidermólise bolhosa, uma doença rara de causa feridas na pele.
O torcedor mirim chegou a ficar 16 dias em coma em 2023. Gui emocionou o mundo em vídeo divulgado do primeiro encontro com a mãe após despertar.
Apaixonado pelo Vasco, ele criou forte laço com o atacante Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy. O jogador chegou a visitar Gui no hospital e entrou com a criança em diversos jogos do clube carioca.
Gui virou bandeira da torcida do Vasco. Ela foi exibida pela primeira vez durante o jogo entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023.
A votação do prêmio de torcedor do ano contou com votos populares. Os torcedores se cadastraram no site da Fifa e elegeram o vencedor.