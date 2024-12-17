Vini pode destronar Messi no The Best, que conta com 'surpresa' brasileira

A Fifa revela nesta terça (17) os vencedores do The Best 2024. A edição deste ano do prêmio pode ter Vini Jr. encerrando o reinado de Lionel Messi, além de um "intruso" na seleção do ano e Marta hors concours.

Vinicius Junior ficou em segundo lugar na eleição da Bola de Ouro, da revista France Football Crédito: Reuters/Folhapress

NOVO DONO DA COROA?

Vini Jr. é um dos cotados a ser eleito na categoria de melhor jogador do mundo. Ele concorre junto de outros dez atletas, sendo o único brasileiro na lista da principal categoria. Os 11 finalistas foram escolhidos por um painel de especialistas da Fifa.

O ex-Fla pode destronar Messi, que venceu as últimas duas edições. Maior ganhador do prêmio, com oito, o argentino teve uma vitória "polêmica" no ano passado, já que o período de análise foi posterior à Copa do Mundo do Qatar e ele havia deixado o PSG para atuar pelo Inter Miami.

Vini também tem chance de "se vingar" de Rodri, que o superou em outubro para vencer o Bola de Ouro. O meia espanhol ficou na frente do brasileiro por 41 pontos na premiação da revista France Football.

Vini Jr. desponta como favorito por ter sido protagonista do Real Madrid nas conquistas do Espanhol e da Liga dos Campeões. Apesar da temporada vitoriosa pelo clube, ele não conseguiu ter o mesmo êxito pela seleção brasileira.

A votação, já encerrada, foi realizada por quatro grupos: capitães e técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada um dos grupos representou 25% da pontuação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

OUTROS BRASILEIROS NO PÁREO

Vini Jr. não é o único brasileiro que concorre no evento, que tem mais categorias. Arthur Elias é finalista ao prêmio de melhor treinador do feminino, e Ederson disputa como melhor goleiro.

Marta concorre ao prêmio que leva seu nome, dado ao gol mais bonito do ano no futebol feminino. Será a primeira edição do Prêmio Marta, que foi anunciado no ano passado e contou com homenagem à brasileira.

Além disso, Paulo Henrique Ganso é a surpresa entre os candidatos à seleção do ano no The Best. Único brasileiro entre os 22 indicados para as três vagas no setor, ele foi um dos poucos "intrusos" fora do futebol europeu. Além dele, os argentinos Almada e Acosta são os outros concorrendo sem atuarem na Europa, enquanto Cano busca uma vaga no ataque.

ÚLTIMOS VENCEDORES DO THE BEST