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Bia Haddad vence em sets diretos e avança à terceira fase do Aberto da Austrália

Desta vez sem drama, a tenista brasileira não encontrou dificuldades para vencer a russa Erika Andreeva por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3); João Fonseca foi eliminado na chave masculina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2025 às 08:09

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 08:09

Tênis
Bia Haddad não tomou conhecimento de Erika Andreeva e venceu em sets diretos Crédito: Reuters/Folhapress
A madrugada de quinta-feira (16) foi agridoce para o torcedor brasileiro que vem acompanhando o Australian Open. Isso porque Beatriz Haddad Maia avançou para a terceira rodada, enquanto João Fonseca foi eliminado. Curiosamente, os dois atuaram na 1573 Arena, no Melbourne Park, em Melbourne, na Austrália. Coube a eles, inclusive, fechar a sessão que contou com quatro partidas, sendo que Bia Haddad foi a primeira a entrar em quadra.
Após estrear com dificuldades contra a argentina Julia Riera, a brasileira venceu a russa Erika Andreeva por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) sem maiores problemas em 1h20. A paulista quebrou o saque no terceiro e no sétimo games, manteve o serviço e fechou o primeiro set.
O segundo set começou com a adversária abrindo 2 a 0 ao quebrar o saque no segundo game. Bia Haddad, porém, se recuperou e empatou em 2 a 2 logo depois. A russa manteve o saque na sequência, mas a brasileira embalou quatro games consecutivos e fechou o segundo e decisivo set.
Bia Haddad agora vai enfrentar a russa Veronika Kudermetova na terceira fase. 

João derrotado

Depois dos títulos no Next Gen Finals e no Challenger 125 de Camberra, furar o qualifying e vencer o russo Andrey Rublev na estreia em chave principal de Grand Slam, chegou ao fim a sequência de 14 vitórias seguidas de João Fonseca. O brasileiro — de apenas 18 anos — caiu em uma batalha de cinco sets diante do italiano Lorenzo Sonego (6) 6/7, 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3) em 3h37.

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