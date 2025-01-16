Bia Haddad vence em sets diretos e avança à terceira fase do Aberto da Austrália

Bia Haddad não tomou conhecimento de Erika Andreeva e venceu em sets diretos Crédito: Reuters/Folhapress

A madrugada de quinta-feira (16) foi agridoce para o torcedor brasileiro que vem acompanhando o Australian Open. Isso porque Beatriz Haddad Maia avançou para a terceira rodada, enquanto João Fonseca foi eliminado . Curiosamente, os dois atuaram na 1573 Arena, no Melbourne Park, em Melbourne, na Austrália. Coube a eles, inclusive, fechar a sessão que contou com quatro partidas, sendo que Bia Haddad foi a primeira a entrar em quadra.

Após estrear com dificuldades contra a argentina Julia Riera, a brasileira venceu a russa Erika Andreeva por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) sem maiores problemas em 1h20. A paulista quebrou o saque no terceiro e no sétimo games, manteve o serviço e fechou o primeiro set.

O segundo set começou com a adversária abrindo 2 a 0 ao quebrar o saque no segundo game. Bia Haddad, porém, se recuperou e empatou em 2 a 2 logo depois. A russa manteve o saque na sequência, mas a brasileira embalou quatro games consecutivos e fechou o segundo e decisivo set.

Bia Haddad agora vai enfrentar a russa Veronika Kudermetova na terceira fase.

João derrotado