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Bia Haddad perde nas duplas e dá adeus ao Australian Open

Brasileira e alemã são resilientes no primeiro set e até saem na frente, mas Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe crescem e vencem partida de mais de duas horas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2025 às 09:33

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 09:33

 Bia Haddad caiu na chave de duplas do Australian Open na madrugada desta segunda-feira (20), 24 horas após dar tchau ao torneio individual.
Tênis
Bia Haddad perde nas duplas e dá adeus ao Australian Open Crédito: Reuters/Folhapress
Ela e sua parceira, a alemã Laura Siegemund, foram derrotadas pelas favoritas ao título da competição, a canadense Gabriela Dabrowski e Ellen Routliffe, da Nova Zelândia. A vitória garantia vaga nas quartas de final.
O resultado foi tranquilo para a dupla vencedora, que anotou dois sets a um 6/7(5), 3/6 e 6/4. As únicas chances do Brasil no torneio se concentram agora nas chaves juvenis.
Dabrowski e Routliffe vão enfrentar a italiana Renata Zarazua e a japonesa Miyu Kato em busca da vaga nas semifinais.
Haddad e Siegemund até começaram melhor a partida, mas perderam o primeiro break point do jogo quando a alemã errou um smash fácil, perto da rede.
No game seguinte, Siegemund teve o saque quebrado e as rivais assumiram a dianteira. A vantagem durou até o décimo game, quando Bia e Laura devolveram a quebra e igualaram o placar pouco depois. A decisão veio no tie-break. Dois voleios simples errados por Dabrowski e Routliffe fizeram a diferença. Brasileira e alemã aproveitaram e fizeram 7/6(5).
O segundo set foi favorável às cabeças de chave, que responderam rápido, anotando uma quebra já no game inicial. Bia e Laura ainda empataram a parcial em 2/2, mas o equilíbrio durou pouco. Com mais duas quebras, Dabrowski e Routliffe fizeram 6/3 e forçaram o terceiro set.
A parcial decisiva começou com os times trocando quebras no segundo e no terceiro games. Pouco depois, o placar mostrava 2/2. O jogo seguiu assim, sem quebras, até o décimo game. Dabrowski brilhou com boas devoluções e um voleio vencedor que definiu a partida.

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