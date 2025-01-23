Seleção de Vitória x Flamengo medem forças nas areias da praia de Camburi

Desafio entre Seleção de Vitória x Flamengo na Arena de Verão em Camburi Crédito: Repordução/Instagram e Ariel Lemos/AP Assessoria

Neste domingo (26), a Arena de Verão de Vitória será o palco de um jogão de futebol de areia, e recheado de craques. A partir das 10h, o Flamengo vai encarar a Seleção de Vitória, composta por talentos locais, que desafiarão as estrelas do esporte mundial.

No time do Rubro-Negro, ícones do beach soccer, como Rodrigo Soares, considerado o melhor do mundo pela FIFA em 2023, Giovani Silva, Guilherme e Antônio Bernardo, estarão em quadra, representando o que há de melhor no esporte, com títulos e conquistas internacionais no currículo.

Já a Seleção da capital Capixaba, não fica atrás. Os craques Bruno Xavier e Camilo Neves, alguns dos nomes de destaque no cenário mundial, vão mostrar todo o talento e experiência na areia.

Este jogo marca o encerramento das atividades esportivas da Arena de Verão 2025. O jogo promete ser reunir tudo que o futebol de areia tem de melhor, gols incríveis e a energia contagiante dos jogadores e torcedores.