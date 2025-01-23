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"Jogo das Estrelas"

Seleção de Vitória x Flamengo medem forças nas areias da praia de Camburi

Partida reunirá lendas do esporte, como o capixaba Bruno Xavier, e o estrelado time rubro-negro, que contará com a presença do craque Rodrigo; veja os detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2025 às 19:44

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 19:44

Desafio entre Seleção de Vitória x Flamengo na Arena de Verão em Camburi
Desafio entre Seleção de Vitória x Flamengo na Arena de Verão em Camburi Crédito: Repordução/Instagram e Ariel Lemos/AP Assessoria
Neste domingo (26), a Arena de Verão de Vitória será o palco de um jogão de futebol de areia, e recheado de craques. A partir das 10h, o Flamengo vai encarar a Seleção de Vitória, composta por talentos locais, que desafiarão as estrelas do esporte mundial.
No time do Rubro-Negro, ícones do beach soccer, como Rodrigo Soares, considerado o melhor do mundo pela FIFA em 2023, Giovani Silva, Guilherme e Antônio Bernardo, estarão em quadra, representando o que há de melhor no esporte, com títulos e conquistas internacionais no currículo.
Já a Seleção da capital Capixaba, não fica atrás. Os craques Bruno Xavier e Camilo Neves, alguns dos nomes de destaque no cenário mundial, vão mostrar todo o talento e experiência na areia.
Este jogo marca o encerramento das atividades esportivas da Arena de Verão 2025. O jogo promete ser reunir tudo que o futebol de areia tem de melhor, gols incríveis e a energia contagiante dos jogadores e torcedores.
Jogo das Estrelas - Flamengo x Seleção de Vitória
  • Quando: 26/01 (domingo)
  • Horário: a partir das 10h
  • Local: Arena de Verão (entre os quiosques 4 e 5)
  • Entrada: gratuita

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