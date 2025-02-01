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Negócios

Especialista em Praia do Canto, RS prepara investimentos de R$ 500 milhões

O volume é mais que o dobro do realizado no ano passado. Incorporadora faz aposta firme no mercado de alta renda, que vem muito forte desde o começo da década

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

01 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

12/12/2019 - Vitória - ES - Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória
Vista aérea dos prédios da Enseada do Suá e da Praia do Canto, em Vitória Crédito: Luciney Araújo/Arquivo
A RS Construtora, uma das mais tradicionais da indústria imobiliária do Espírito Santo, está entre as incorporadoras que mais surfou, da pandemia para cá, o aquecimento do mercado da Praia do Canto, sempre atuando em parceria com o Grupo Incospal, do empresário Fernando Camargo. Em 2025, a empresa continuará apostando firme nos empreendimentos de alto padrão (os que menos devem sofrer com a alta dos juros no Brasil) e na região da Praia do Canto.
O plano é fazer um investimento de R$ 500 milhões ao longo do ano, mais que o dobro dos R$ 200 milhões aportados em 2024. "Os novos investimentos programados para 2025 têm como objetivo não apenas fortalecer ainda mais a presença da RS no mercado imobiliário de Vitória. Isso reflete o alto interesse por moradias de luxo em Vitória. Esses números comprovam a crescente demanda por projetos que aliam inovação, qualidade e localização estratégica", disse Renato Aboudib Sandri, diretor da RS.
Além das duas obras em andamento - Balcony (85% vendido) e 495 Joaquim Lírio (60%) -, a incorporadora vai lançar mais três empreendimentos, sendo um no Barro Vermelho e dois na Praia do Canto. Diante da falta de espaços em Vitória e principalmente no bairro mais badalado da cidade, o mercado tem investido pesado na compra de áreas (isso inclui terrenos, casas e até prédios baixos) e em empreendimentos de alto padrão (de alta ou baixa metragem). Como trata-se de um público que não depende de financiamento para comprar, as vendas seguem aquecidas e o preço do metro quadrado, diante de todo este contexto, só faz subir.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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