Especialista em Praia do Canto, RS prepara investimentos de R$ 500 milhões

O plano é fazer um investimento de R$ 500 milhões ao longo do ano, mais que o dobro dos R$ 200 milhões aportados em 2024. "Os novos investimentos programados para 2025 têm como objetivo não apenas fortalecer ainda mais a presença da RS no mercado imobiliário de Vitória. Isso reflete o alto interesse por moradias de luxo em Vitória. Esses números comprovam a crescente demanda por projetos que aliam inovação, qualidade e localização estratégica", disse Renato Aboudib Sandri, diretor da RS.

Além das duas obras em andamento - Balcony (85% vendido) e 495 Joaquim Lírio (60%) -, a incorporadora vai lançar mais três empreendimentos, sendo um no Barro Vermelho e dois na Praia do Canto. Diante da falta de espaços em Vitória e principalmente no bairro mais badalado da cidade, o mercado tem investido pesado na compra de áreas (isso inclui terrenos, casas e até prédios baixos) e em empreendimentos de alto padrão (de alta ou baixa metragem). Como trata-se de um público que não depende de financiamento para comprar, as vendas seguem aquecidas e o preço do metro quadrado, diante de todo este contexto, só faz subir.