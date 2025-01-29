Combustível renovável: usina de bio-óleo vai ser inaugurada em Cariacica

Será inaugurada, no dia 18 de fevereiro, uma usina de bio-óleo em Cariacica. A unidade de tratamento termoquímico de resíduos plásticos, também conhecido como pirólise, vai ficar dentro da Marca Ambiental, na Rodovia do Contorno.
O grupo tem a capixaba Global Carbon como parceira no negócio. A matéria-prima da fábrica serão resíduos como plásticos (exceto PVC e pet), borrachas e materiais têxteis que são levado para a área da Marca, a maior receptora de resíduos do Espírito Santo. Além do bio-óleo (que ocupará 60% da produção) - combustível de alta qualidade, tratado como um dos substitutos do petróleo -, a unidade também produzirá carvão vegetal, que pode ser usado como fertilizante, combustível e na construção civil.
O investimento na estrutura física e no maquinário vai ficar em R$ 10 milhões. A usina terá capacidade para consumir 10 toneladas de plástico por dia e a produção de óleo combustível ficará na casa dos 70 mil litros mensais. O processo também gera gás, que será reutilizado dentro da própria produção. A iniciativa vai gerar créditos de carbono.
Conectado ao conceito de logística reversa, conjunto de ações tomadas para reaproveitar os resíduos sólidos gerados após o consumo, o projeto já nasce com planejamento de expansão, tanto da planta que será ligada no próximo dia 18 como em outros estados, afinal, matéria-prima é o que não falta.