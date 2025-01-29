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Energia

Combustível renovável: usina de bio-óleo vai ser inaugurada em Cariacica

O investimento está sendo tocado em parceria por duas empresas do Espírito Santo, com larga tradição em tratamento de resíduos: Marca Ambiental e Global Carbon

Públicado em 

29 jan 2025 às 17:57
Abdo Filho

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Abdo Filho

Maquinário da fábrica de bio-óleo que está sendo construída dentro da Marca Ambiental
Maquinário da fábrica de bio-óleo que está sendo construída dentro da Marca Ambiental Crédito: Divulgação/Marca Ambiental
Será inaugurada, no dia 18 de fevereiro, uma usina de bio-óleo em Cariacica. A unidade de tratamento termoquímico de resíduos plásticos, também conhecido como pirólise, vai ficar dentro da Marca Ambiental, na Rodovia do Contorno. O grupo tem a capixaba Global Carbon como parceira no negócio. A matéria-prima da fábrica serão resíduos como plásticos (exceto PVC e pet), borrachas e materiais têxteis que são levado para a área da Marca, a maior receptora de resíduos do Espírito Santo. Além do bio-óleo (que ocupará 60% da produção) - combustível de alta qualidade, tratado como um dos substitutos do petróleo -, a unidade também produzirá carvão vegetal, que pode ser usado como fertilizante, combustível e na construção civil.
O investimento na estrutura física e no maquinário vai ficar em R$ 10 milhões. A usina terá capacidade para consumir 10 toneladas de plástico por dia e a produção de óleo combustível ficará na casa dos 70 mil litros mensais. O processo também gera gás, que será reutilizado dentro da própria produção. A iniciativa vai gerar créditos de carbono.
Conectado ao conceito de logística reversa, conjunto de ações tomadas para reaproveitar os resíduos sólidos gerados após o consumo, o projeto já nasce com planejamento de expansão, tanto da planta que será ligada no próximo dia 18 como em outros estados, afinal, matéria-prima é o que não falta.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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