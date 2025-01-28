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Financeiro

Sicoob ES vai acelerar aportes para o mercado imobiliário

O atrativo maior será o montante que será apresentado aos incorporadores: as operações podem superar os R$ 100 milhões, acima da média de mercado

Públicado em 

28 jan 2025 às 17:24
Abdo Filho

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Abdo Filho

Praia de Camburi, prédios, Covento da Penha, navio
Praia de Camburi, prédios, Covento da Penha, navio Crédito: Carlos Alberto Silva
O Sistema Sicoob Espírito Santo, que vem crescendo muito forte nos últimos anos, decidiu se aproximar um pouco mais da indústria imobiliária. A cooperativa não vai separar um recurso exclusivo (com taxas extraordinárias) para o segmento, mas está montando uma estrutura específica para alavancar a sua participação em um dos mercados mais relevantes do Brasil. O atrativo maior será o montante que será apresentado aos incorporadores: as operações podem superar os R$ 100 milhões, consideravelmente acima da média de mercado.
"Estamos olhando principalmente para aqueles empreendimentos que não se encaixam no SFH (Sistema Financeiro da Habitação, regulado pelo governo e que utiliza recursos da poupança e do FGTS para financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão). Diante de um mercado cada vez mais duro, com juros em elevação, a gente está sendo demandado, por isso, com toda a cautela, resolvemos entrar no mercado imobiliário com mais força e de maneira mais estruturada", explicou Alecsandro Casassi, diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES.
Ao mirar fora do SFH, o Sicoob olha para o segmento que cresceu muito de 2020 para cá e que menos deve ser afetado pela alta dos juros: o de alta renda. Um dos marcos dessa entrada com mais vigor no mercado imobiliário se deu no final do ano passado, quando a cooperativa de crédito firmou um acordo de R$ 120 milhões com a Grand, para as obras do TAJ Home Resort, no Jockey de Itaparica.
"Estamos começando com toda a cautela necessária. Criando, aos poucos, uma boa infraestrutura interna e analisando com muito critério todas as propostas. Em princípio, estamos mais próximos, como é natural, das empresas que já tinham negócios conosco, mas vamos ampliar a atuação com o passar do tempo", disse Casassi.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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