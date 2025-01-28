Sicoob ES vai acelerar aportes para o mercado imobiliário

"Estamos olhando principalmente para aqueles empreendimentos que não se encaixam no SFH (Sistema Financeiro da Habitação, regulado pelo governo e que utiliza recursos da poupança e do FGTS para financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão). Diante de um mercado cada vez mais duro, com juros em elevação, a gente está sendo demandado, por isso, com toda a cautela, resolvemos entrar no mercado imobiliário com mais força e de maneira mais estruturada", explicou Alecsandro Casassi, diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES.