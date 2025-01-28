Sicoob ES vai acelerar aportes para o mercado imobiliário

O Sistema Sicoob Espírito Santo, que vem crescendo muito forte nos últimos anos,
decidiu se aproximar um pouco mais da indústria imobiliária. A cooperativa não vai separar um recurso exclusivo (com taxas extraordinárias) para o segmento, mas está montando uma estrutura específica para alavancar a sua participação em um dos mercados mais relevantes do Brasil. O atrativo maior será o montante que será apresentado aos incorporadores: as operações podem superar os R$ 100 milhões, consideravelmente acima da média de mercado.
"Estamos olhando principalmente para aqueles empreendimentos que não se encaixam no SFH (Sistema Financeiro da Habitação, regulado pelo governo e que utiliza recursos da poupança e do FGTS para financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão). Diante de um mercado cada vez mais duro, com juros em elevação, a gente está sendo demandado, por isso, com toda a cautela, resolvemos entrar no mercado imobiliário com mais força e de maneira mais estruturada", explicou Alecsandro Casassi, diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES.
"Estamos começando com toda a cautela necessária. Criando, aos poucos, uma boa infraestrutura interna e analisando com muito critério todas as propostas. Em princípio, estamos mais próximos, como é natural, das empresas que já tinham negócios conosco, mas vamos ampliar a atuação com o passar do tempo", disse Casassi.