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Tecnologia

Portocel quer 100% de seus caminhões automatizados até o final de 2025

Carretas autônomas operam sem a intervenção humana. Projeto é em parceria com as capixabas Lume Robotics e Vix Logística

Públicado em 

27 jan 2025 às 18:04
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Caminhão autônomo que começou a operar em Portocel
Caminhão autônomo que começou a operar em Portocel Crédito: Divulgação/Portocel
Nesta segunda-feira (27), começou a rodar, de maneira operacional, o primeiro caminhão autônomo (sem motorista) dentro de um porto da América Latina. A estreia se deu em Portocel, terminal da Suzano e da Cenibra, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. O primeiro já está operando normalmente, o segundo está em fase de testes e o objetivo do porto é que as 13 carretas que operam lá dentro (os veículos autônomos só ficam em ambientes controlados) estejam funcionando desta maneira até o final de 2025.
"Se queremos ter um porto moderno e inteligente, precisamos acelerar. Queremos 100% dos nosso caminhões em formato autônomo até o final do ano, em paralelo, estamos fazendo um investimento forte em inteligência artificial e visão computacional", explicou o gerente responsável por Portocel, Alexandre Billot Mori.
O caminhão autônomo é dotado de inteligência artificial e interligado a câmeras e sensores, sendo totalmente conduzido por sistema computacional. Conta com vários dispositivos de segurança, capazes de detectar e responder rapidamente caso identifique obstáculos em seu percurso. A tecnologia embarcada nos veículos abrange visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomada de decisão, controle e central de operações. O equipamento foi desenvolvido em uma parceria entre o terminal portuário, Lume Robotics (startup capixaba especializada em mobilidade autônoma) VIX Logística (braço de logística do Grupo Águia Branca).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Aracruz espírito santo Tecnologia Vix Logística Grupo Águia Branca Portocel - Suzano
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