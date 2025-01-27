Portocel quer 100% de seus caminhões automatizados até o final de 2025

"Se queremos ter um porto moderno e inteligente, precisamos acelerar. Queremos 100% dos nosso caminhões em formato autônomo até o final do ano, em paralelo, estamos fazendo um investimento forte em inteligência artificial e visão computacional", explicou o gerente responsável por Portocel, Alexandre Billot Mori.
O caminhão autônomo é dotado de inteligência artificial e interligado a câmeras e sensores, sendo totalmente conduzido por sistema computacional. Conta com vários dispositivos de segurança, capazes de detectar e responder rapidamente caso identifique obstáculos em seu percurso. A tecnologia embarcada nos veículos abrange visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomada de decisão, controle e central de operações. O equipamento foi desenvolvido em uma parceria entre o terminal portuário, Lume Robotics (startup capixaba especializada em mobilidade autônoma)
e VIX Logística (braço de logística do Grupo Águia Branca).