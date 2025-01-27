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Inovação

Primeiro do Brasil: caminhão autônomo começa a rodar em Portocel

O veículo funciona em ambiente controlado e opera totalmente sem intervenção humana. O Brasil é um dos poucos países do mundo a dominar este tipo de tecnologia

Públicado em 

27 jan 2025 às 00:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Veículo autônomo é testado na movimentação de cargas no Portocel, em Aracruz
Veículo autônomo é testado na movimentação de cargas no Portocel, em Aracruz Crédito: Portocel
O primeiro caminhão autônomo, que funciona sem a intervenção humana, a operar em um porto brasileiro começa a rodar, nesta segunda-feira (27), em Portocel, Aracruz, Norte do Espírito Santo. Desenvolvido em uma parceria entre o terminal portuário, Lume Robotics (startup capixaba especializada em mobilidade autônoma) e VIX Logística (braço de logística do Grupo Águia Branca), o veículo já vinha sendo testado em campo há mais de um ano e é resultado de um projeto iniciado em 2019. O Brasil é um dos poucos países do mundo a dominar este tipo de tecnologia.
"A inovação estabelece um marco histórico na tecnologia de veículos autônomos, com a primeira operação efetiva de caminhões autônomos em ambientes portuários no Hemisfério Sul”, destacou Rânik Guidolini, diretor da Lume Robotics. Por enquanto, um caminhão autônomo está sendo utilizado para movimentar celulose nas vias internas de Portocel e um segundo está em fase de operação assistida.
"Com as parcerias certas e o apoio dos nossos acionistas, desenvolvemos uma solução que é pioneira no setor portuário, aliando inovação e excelência operacional para elevar os padrões de segurança e eficiência em nosso terminal”, destaca o gerente responsável por Portocel, Alexandre Billot Mori.
O caminhão autônomo possui inteligência artificial e é ligado a câmeras e sensores, sendo totalmente conduzido por sistema computacional. Conta com vários dispositivos de segurança, capazes de detectar e responder rapidamente caso identifique obstáculos em seu percurso. A tecnologia embarcada nos veículos abrange visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomada de decisão, controle e central de operações.
Além de aprimorar a segurança e a eficiência operacional, a configuração autônoma oferece vantagens em relação a operações convencionais. Com um tempo de reação padrão de um décimo de segundo, o sistema autônomo supera a capacidade humana. Em 12 meses de testes nas áreas internas da Portocel, o autônomo percorreu quase 4.500 km, acumulando mais de 400 horas de movimentação assistida.
“É uma tendência que vem crescendo ano a ano em diferentes segmentos de negócios. O projeto desenvolvido em parceria com a Portocel demonstra a viabilidade da solução, que é um marco para o setor portuário, principalmente no segmento de celulose”, sublinhou o diretor da VIX Logística, Elias Alves.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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