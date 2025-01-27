Primeiro do Brasil: caminhão autônomo começa a rodar em Portocel

Veículo autônomo é testado na movimentação de cargas no Portocel, em Aracruz Crédito: Portocel

"A inovação estabelece um marco histórico na tecnologia de veículos autônomos, com a primeira operação efetiva de caminhões autônomos em ambientes portuários no Hemisfério Sul”, destacou Rânik Guidolini, diretor da Lume Robotics. Por enquanto, um caminhão autônomo está sendo utilizado para movimentar celulose nas vias internas de Portocel e um segundo está em fase de operação assistida.

"Com as parcerias certas e o apoio dos nossos acionistas, desenvolvemos uma solução que é pioneira no setor portuário, aliando inovação e excelência operacional para elevar os padrões de segurança e eficiência em nosso terminal”, destaca o gerente responsável por Portocel, Alexandre Billot Mori.

O caminhão autônomo possui inteligência artificial e é ligado a câmeras e sensores, sendo totalmente conduzido por sistema computacional. Conta com vários dispositivos de segurança, capazes de detectar e responder rapidamente caso identifique obstáculos em seu percurso. A tecnologia embarcada nos veículos abrange visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomada de decisão, controle e central de operações.

Além de aprimorar a segurança e a eficiência operacional, a configuração autônoma oferece vantagens em relação a operações convencionais. Com um tempo de reação padrão de um décimo de segundo, o sistema autônomo supera a capacidade humana. Em 12 meses de testes nas áreas internas da Portocel, o autônomo percorreu quase 4.500 km, acumulando mais de 400 horas de movimentação assistida.