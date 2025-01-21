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Economia

Módulos de plataformas gigantes da Petrobras serão construídos no ES

Trata-se de uma excelente notícia para a indústria capixaba, afinal, o projeto é enorme e demandará uma série de serviços prestados pelos fornecedores capixabas

Públicado em 

21 jan 2025 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Módulo do navio Anita Garibaldi, da Petrobras, foram montados em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Doze módulos das plataformas P-84 e P-85, da Petrobras, serão construídos no Estaleiro Jurong Aracruz, Norte do Espírito Santo. A definição por parte do time de engenharia da estatal sobre o quantitativo a ser feito nas instalações capixabas se deu há pouco. Trata-se de uma excelente notícia para a indústria capixaba, afinal, o projeto é enorme - cada uma das unidades terá capacidade de produção de 225 mil barris por dia a um custo de algo perto de US$ 11 bilhões - e demandará muito de muitos fornecedores.  
Os contratos da Petrobras com o conglomerado Seatrium O&G Americas Limited, dono do Jurong, foram assinados em maio do ano passado e já havia uma expectativa de que parte dos serviços viessem para cá, já que a P-84 terá 20% de conteúdo local e a P-85 terá 25% (o restante será tocado na China e em Singapura). Além do Jurong, a Seatrium tem estaleiros em Angra dos Reis (RJ) e em Navegantes (SC), sendo o de Aracruz o maior deles, por isso, havia essa confiança no Estado.
As duas plataformas serão próprias e instaladas, respectivamente, nos campos de Atapu e Sépia, em águas ultraprofundas (mais de 2 mil metros), no pré-sal da Bacia de Santos, com início de produção previsto entre 2029 e 2030. Os projetos da P-84 e P-85 têm a previsão de redução de 30% na intensidade de emissões de gases de efeito estufa por barril de óleo equivalente produzido, colocando-os entre os FPSOs (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência) mais eficientes a entrar em operação no Brasil. Os navios-plataforma são montados como uma espécie de Lego, sendo que cada módulo é um bloco daquele.
A Seatrium Limited é a antiga Sembcorp Marine, que foi a responsável pela construção do Estaleiro Jurong em Aracruz, inaugurado em 2014. A troca de nome se deu no começo de 2023, depois da incorporação da Keppel Offshore & Marine, outra gigante do setor, ao negócio. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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