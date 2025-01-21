Módulos de plataformas gigantes da Petrobras serão construídos no ES

As duas plataformas serão próprias e instaladas, respectivamente, nos campos de Atapu e Sépia, em águas ultraprofundas (mais de 2 mil metros), no pré-sal da Bacia de Santos, com início de produção previsto entre 2029 e 2030. Os projetos da P-84 e P-85 têm a previsão de redução de 30% na intensidade de emissões de gases de efeito estufa por barril de óleo equivalente produzido, colocando-os entre os FPSOs (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência) mais eficientes a entrar em operação no Brasil. Os navios-plataforma são montados como uma espécie de Lego, sendo que cada módulo é um bloco daquele.