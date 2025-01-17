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Crise

Credores assumem controle de petroleira que atua no Norte do ES

Os vários credores da norueguesa Seacrest executaram a dívida e assumiram o controle da empresa responsável pela operação dos maiores campos de petróleo e gás onshore (em terra) do Espírito Santo

Públicado em 

17 jan 2025 às 16:33
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES Crédito: Seacrest/Divulgação
Em sérias dificuldades operacionais e financeiras, a norueguesa Seacrest Petróleo tem um novo comando. Os vários credores da companhia executaram a dívida e assumiram o controle da empresa responsável pela operação dos maiores campos de petróleo e gás onshore (em terra) do Espírito Santo, que ficam no Norte capixaba. O comunicado ao mercado foi publicado pela própria empresa. José Cotello, CEO da Seacrest, que assumiu em maio passado, já em meio à crise, renunciou.
Pelo o que foi divulgado pela própria Seacrest, o que provocou a tomada dos ativos foi uma dívida de US$ 300 milhões. "Os credores sob seu Contrato de Crédito Kraken (plataforma de criptomoedas) de US$ 300 milhões entregaram um aviso de aceleração de todo o endividamento sob o Contrato de Crédito e imediatamente executaram um penhor de ações da subsidiária da empresa, Seacrest Petroleo Cricare Bermuda Limited, assumindo assim o controle dos principais ativos da empresa e nomeando os representantes dos credores como diretores das subsidiárias da empresa".
A companhia alega que tinha acordos de tolerância com os credores e cita um contrato de US$ 140 milhões de pré-pagamento com a Trafigura, gigante mundial de negociação de commodities. "Os credores haviam firmado previamente acordos de tolerância com as subsidiárias da empresa em relação ao Contrato de Crédito e a empresa estava em discussões ativas com os credores sobre a extensão desses acordos de tolerância. Conforme divulgado pela empresa em seu anúncio feito em 28 de novembro de 2024, a empresa também havia firmado um termo indicativo com a Trafigura sobre uma linha de crédito de pré-pagamento de US$ 140 milhões".
A Seacrest é uma companhia nova no setor de óleo e gás, fundada em 2019, e que entrou forte na compra de ativos vendidos pela Petrobras nos últimos anos. A companhia, que tem grandes bancos e gestoras na sua sociedade, adquiriu os principais ativos em terra da estatal brasileira no Espírito Santo. O Polo Norte Capixaba, maior campo de produção onshore do Estado, e o  Terminal Norte Capixaba, em São Mateus, porto construído para escoar a produção, são da Seacrest desde o início da década.
A crise da petroleira se agravou no ano passado. As ações que, em janeiro de 2024, valiam 0,79 centavos de euro, fecharam o ano valendo 0,01 centavo. Do ponto de vista da operação, a expectativa era de que a produção de óleo que, na época da Petrobras estava em cerca de 8 mil barris por dia, mais do que dobrasse, mas, diante do caos em que se meteu a Seacrest, tudo virou uma grande interrogação.
Grande empresas do setor acompanham de perto a situação e avaliam a compra da Seacrest. Com a tomada dos ativos é provável que as negociações sejam aceleradas. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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