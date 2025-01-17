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Negócios

Fundo de investimento vira sócio de gigante do setor de rochas do ES

Fundo de private equity da Treecorp, de São Paulo, entrou na sociedade da Decolores. Gestora enxerga muita margem de expansão dentro da indústria de rochas

Públicado em 

17 jan 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Decolores Mármores e Granitos, fundada em 2000, em Cachoeiro
Parque fabril da Decolores, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Decolores
A gestora de private equity Treecorp, de São Paulo, entrou na sociedade da Decolores, uma das mais importantes empresas da indústria de rochas do Espírito Santo. O novo fundo da Treecorp, que tem a participação de investidores do Espírito Santo, comprou 25,1% das ações da Decolores, empresa de Cachoeiro de Itapemirim, fundada em 2001. Os valores envolvidos não foram divulgados.

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A Treecorp considera o setor de rochas lucrativo e com grande margem para expansão (do ponto de vista de mercado e também de organização do negócio). O Brasil tem uma enorme variedade de rochas e o produto brasileiro é muito bem aceito em todo o planeta, principalmente nos Estados Unidos, principal consumidor internacional da  produção nacional. Neste cenário, o Espírito Santo tem participação para lá de relevante. Algo perto de 80% das exportações brasileiras, mais de US$ 1 bi por ano, saem de linhas de produção estabelecidas no Estado. A Decolores, que tem mais de 200 funcionários, possui um moderno parque fabril em Cachoeiro, ocupando 74 mil m².
O aporte da Treecorp na Decolores está dentro do Fundo IV da gestora, lançado em meados de 2024 e que levantou R$ 500 milhões. Dele fazem parte também investidores do Espírito Santo. Os capixabas colocaram R$ 50 milhões no novo fundo da Treecorp a partir de uma parceria local envolvendo Valor Investimentos e Nazca. Serão feitos aportes em oito ou dez empresas (a Decolores é apenas uma delas). A ponte entre Decolores e Treecorp foi feita pelo sócio da Valor Investimentos Emerson Deboni.
A estratégia da Treecorp passa por investir em empresas dos mais diversos setores, mas com algumas características fundamentais: vantagens competitivas perenes (marcas fortes, por exemplo), perfil de crescimento saudável, boas oportunidades de entrada e saída, expertise, alinhamentos de valores e visão tech. A duração do fundo deve ser de oito anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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