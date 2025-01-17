Fundo de investimento vira sócio de gigante do setor de rochas do ES

Parque fabril da Decolores, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Decolores

A Treecorp considera o setor de rochas lucrativo e com grande margem para expansão (do ponto de vista de mercado e também de organização do negócio). O Brasil tem uma enorme variedade de rochas e o produto brasileiro é muito bem aceito em todo o planeta, principalmente nos Estados Unidos, principal consumidor internacional da produção nacional. Neste cenário, o Espírito Santo tem participação para lá de relevante. Algo perto de 80% das exportações brasileiras, mais de US$ 1 bi por ano, saem de linhas de produção estabelecidas no Estado. A Decolores, que tem mais de 200 funcionários, possui um moderno parque fabril em Cachoeiro, ocupando 74 mil m².

O aporte da Treecorp na Decolores está dentro do Fundo IV da gestora, lançado em meados de 2024 e que levantou R$ 500 milhões. Dele fazem parte também investidores do Espírito Santo. Os capixabas colocaram R$ 50 milhões no novo fundo da Treecorp a partir de uma parceria local envolvendo Valor Investimentos e Nazca. Serão feitos aportes em oito ou dez empresas (a Decolores é apenas uma delas). A ponte entre Decolores e Treecorp foi feita pelo sócio da Valor Investimentos Emerson Deboni.