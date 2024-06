Investidores do ES vão colocar R$ 50 milhões em fundo da Treecorp, de SP

A Treecorp Investimentos, uma das mais importantes gestoras de private equity (fundos que investem em empresas não listadas em bolsa) do país, e as casas capixabas Valor e Nazca fizeram uma parceria para a captação de clientes para o novo fundo que a companhia está colocando de pé. Serão levantados R$ 500 milhões, sendo que R$ 50 milhões virão de investidores do Espírito Santo.



"Nos últimos anos a gente vem estreitando os laços com o Espírito Santo. Os capixabas foram importantes nos aportes que fizemos em WeVets, Tania Bulhões e na SAF do Coritiba e eles já estão enxergando os resultados. São investidores experientes, que falam a mesma língua que a gente e que agregam ao nosso negócio. Como a parceria está sendo boa para os dois lados, vamos continuar nela e fazendo o mesmo que sempre fizemos, buscando boas empresas, geradoras de caixa e que tenham boa perspectiva de crescimento", explicou Daniel Castro, diretor Comercial e de Relações com Investidores da Treecorp.