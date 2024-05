Empório Joaquim inaugura café na Praia do Canto e quer dobrar  de tamanho

Mas a expansão não vai parar por aí. Marcelo Froes idealizador e sócio do Joaquim, pretende dobrar o faturamento em mais um ano. "Nosso restaurante original está indo muito bem e continua crescendo. Estamos muito confiantes neste café com padaria que vamos abrir nos próximos dias. Embora tenha a nossa cara, é diferente do que fazemos atualmente, é mais leve, vai atrair aquele cliente que está com mais pressa, trabalhando. E, em mais alguma semanas, vamos anunciar mais um novo empreendimento, também aqui na Praia do Canto. É diferente dos negócios atuais, mas, claro, tem conexão com gastronomia de qualidade, que é o que sabemos fazer. Estamos investindo forte e a meta dobrar de tamanho já no ano que vem. Tenho muita confiança nisso", disse o empresário sem abrir os valores.