Hospital veterinário é vendido e investidores do ES quase triplicam patrimônio

Crédito: Carlos Alberto

A Treecorp Investimentos, gestora especializada em private equity (investimento em empresas que não são negociadas em Bolsa), anunciou a venda da rede de hospitais veterinários WeVets, que possui 15 unidades e dois laboratórios em São Paulo e Rio Grande do Sul. O fundo L Catterton comprou o negócio por aproximadamente R$ 400 milhões. Cinquenta investidores do Espírito Santo, pessoas físicas e empresas, estavam na sociedade da WeVets, entraram por meio do Fundo Nazca/Valor 1, responsável pela captação no Estado. O retorno bruto do capital investido ficou em 2,7 vezes, ou seja, entraram com R$ 20 milhões, em meados de 2022, e saíram, agora, com R$ 54 milhões.

"O retorno foi de pouco mais de 50% ao ano, um resultado espetacular nesta primeira parceria entre Nazca, Valor Investimentos e Treecorp. Mas a coisa vai além do retorno, acreditamos muito na melhoria da gestão com foco nos bons resultados, o trabalho feito é justamente este, não se limitou à expansão da rede de hospitais e laboratórios, também foi crucial para a melhoria da governança corporativa, estratégia comercial e outros aspectos. Isso é fundamental para a melhoria dos negócios no Brasil e, claro, no Espírito Santo. Trazer esse tipo de investimento sofisticado para cá é fundamental para que as empresas daqui se aproximem dos investidores. São vários os bons negócios aqui, os fundos estão de olho nas oportunidades locais", assinalou Paulo Henrique Corrêa, fundador da Valor Investimentos.

O Fundo Nazca/Valor 1, além da WeVets, também investiu na marca de luxo para louças e equipamentos para casa Tânia Bulhões, que ainda segue no portfólio. O Nazca/Valor 2 entrou na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Coritiba. Em sua terceira rodada, realizada neste semestre, serão feitos aportes em oito empresas dos mais diversos segmentos.

A Gazeta integra o Saiba mais