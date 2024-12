Incorporadora vai lançar novo bairro na Serra com valor de venda que supera R$ 1 bi

Imagens aéreas do bairro Morada de Laranjeiras, Serra. Crédito: Luciney Araújo/Arquivo

A Marsanto Imóveis, desenvolvedora imobiliária com larga experiência na Serra, vai lançar, agora em dezembro, um empreendimento de grande porte na cidade. Em uma área de 213 mil m², em Morada de Laranjeiras, perto de Pontal de Manguinhos, o Península Aroeira nasce com porte para ser um novo bairro. Além de um loteamento aberto com quase 200 terrenos, serão 14 torres e espaços destinados para comércio. O valor geral de venda (VGV) do complexo vai superar R$ 1 bilhão.

Pelo cronograma, o loteamento será entregue em meados de 2026, antes disso, no começo de 2026, serão lançadas as primeiras torres residenciais. Serão três por ano colocadas no mercado até 2030. Os apartamentos, diferente padrão que vigorou na Serra até agora, terão entre 100 m² e 140 m², com unidades de três e quatro quartos.

"A Serra, desde que a indústria imobiliária ganhou fôlego na cidade, sempre teve muitos empreendimentos de padrão econômico, os que hoje estão no Minha Casa Minha Vida (programa habitacional do governo federal). A questão é que a Serra vive, há alguns anos, uma expansão muito forte da população e econômica. O que quero dizer é que existe mercado para alto padrão na Serra, o que faltava era oferta, era produto. O Península pode parecer algo muito grande, mas nossos estudos mostram que há mercado suficiente para ele, estamos muito animados", disse Diogo Martins, diretor da Marsanto Imóveis. "Confiamos muito no eixo Laranjeiras/Manguinhos".

A Gazeta integra o Saiba mais