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Inovação

Veículo autônomo: Lume Robotics se prepara para forte crescimento

Startup de Vitória, que nasceu dentro da Ufes, desenvolveu um sistema que é ponta no mundo e está prestando serviços para gigantes do setor

Públicado em 

21 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz Crédito: Divulgação | Mercedes-Benz
A startup capixaba Lume Robotics, que está à frente de alguns dos principais projetos de veículos autônomos do país, se prepara para um forte crescimento nos próximos anos. Criada em 2019 por alunos e professores da Ufes, a empresa agora pretende colher os frutos de anos de estudos sobre redes neurais e robotização.
Pelas contas de Rânik Guidolini, diretor da Lume, o número de funcionários vai dobrar em 2023 (hoje são 28) e o faturamento vai triplicar até o final de 2024. No ano passado, foram R$ 3,2 milhões em receitas.
O que estudamos e desenvolvemos ao longo dos últimos anos agora está virando realidade, o mercado está vendo. Isso deve dar um impulso muito forte na empresa daqui para frente”, acredita o executivo.
Com sete gigantes já fechados como clientes - Vale, Petrobras, Mercedes Benz, Ypê e outras duas ainda sob sigilo -, a expectativa é, no mínimo, dobrar essa base até 2024.
Para dar conta disso tudo, seguir desenvolvendo os produtos existentes e buscar novas soluções, está prevista uma nova rodada de captação de recursos para meados do ano que vem. A intenção é que venha via venda de ações. A intenção dos sócios atuais é captar, pelo menos, R$ 15 milhões.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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