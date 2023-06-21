Veículo autônomo: Lume Robotics se prepara para forte crescimento

Pelas contas de Rânik Guidolini, diretor da Lume, o número de funcionários vai dobrar em 2023 (hoje são 28) e o faturamento vai triplicar até o final de 2024. No ano passado, foram R$ 3,2 milhões em receitas.
Com sete gigantes já fechados como clientes - Vale, Petrobras, Mercedes Benz, Ypê e outras duas ainda sob sigilo -, a expectativa é, no mínimo, dobrar essa base até 2024.
Para dar conta disso tudo, seguir desenvolvendo os produtos existentes e buscar novas soluções, está prevista uma nova rodada de captação de recursos para meados do ano que vem. A intenção é que venha via venda de ações. A intenção dos sócios atuais é captar, pelo menos, R$ 15 milhões.