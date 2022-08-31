Tecnologia de startup capixaba em caminhões Mercedes rende frutos

A Caminhões Mercedes-Benz fechou, há poucos dias, a venda de seu primeiro veículo autônomo. O nome do cliente e o tamanho do contrato não foram divulgados, mas o acordo é histórico, afinal, é o primeiro. A tecnologia embarcada no veículo foi construída em parceria com a startup capixaba
Lume Robotics. A solução permite aos caminhões trafegar de modo totalmente autônomo, sem a necessidade de um humano no comando.
"É um marco. Nosso sistema faz com que o veículo trafegue de forma autônoma num ambiente pouco controlado. Isso significa dizer que obstáculos estáticos e dinâmicos serão evitados. Ele está preparado para chegar ao destino definido passando por todos os obstáculos do trânsito", explica o professor Alberto De Souza, fundador da Lume.
A Lume Robotics foi criada em 2019 por pesquisadores do Projeto Iara (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), o famoso carro autônomo da Ufes, iniciado em 2009.
A empresa, que funciona dentro da Ufes, é especializada em redes neurais profundas (Deep Learning), inteligência artificial, visão computacional e robótica autônoma.
No começo de 2022, a Vix Logística, a maior empresa do Grupo Águia Branca
e grande interessada no desenvolvimento de soluções para veículos autônomos, fez um aporte na Lume e tornou-se sócia da empresa.