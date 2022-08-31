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Inovação

Tecnologia de startup capixaba em caminhões Mercedes rende frutos

Lume Robotics, de Vitória, desenvolveu solução para veículos andarem sozinhos. A expectativa dos empreendedores é ampliar a atuação da empresa

Públicado em 

31 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Caminhão Mercedes-Benz
Caminhão Mercedes-Benz Crédito: MALAGRINE/Divulgação
A Caminhões Mercedes-Benz fechou, há poucos dias, a venda de seu primeiro veículo autônomo. O nome do cliente e o tamanho do contrato não foram divulgados, mas o acordo é histórico, afinal, é o primeiro. A tecnologia embarcada no veículo foi construída em parceria com a startup capixaba Lume Robotics. A solução permite aos caminhões trafegar de modo totalmente autônomo, sem a necessidade de um humano no comando.
"É um marco. Nosso sistema faz com que o veículo trafegue de forma autônoma num ambiente pouco controlado. Isso significa dizer que obstáculos estáticos e dinâmicos serão evitados. Ele está preparado para chegar ao destino definido passando por todos os obstáculos do trânsito", explica o professor Alberto De Souza, fundador da Lume.
A Lume Robotics foi criada em 2019 por pesquisadores do Projeto Iara (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), o famoso carro autônomo da Ufes, iniciado em 2009. A empresa, que funciona dentro da Ufes, é especializada em redes neurais profundas (Deep Learning), inteligência artificial, visão computacional e robótica autônoma.
No começo de 2022, a Vix Logística, a maior empresa do Grupo Águia Branca e grande interessada no desenvolvimento de soluções para veículos autônomos, fez um aporte na Lume e tornou-se sócia da empresa.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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