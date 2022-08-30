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Eleições

Findes apresenta propostas aos candidatos do ES e dá peso à inovação

Temas como infraestrutura, reforma tributária e desburocratização seguem na agenda de demandas, mas o tema inovação ganhou muito espaço no debate

Públicado em 

30 ago 2022 às 17:33
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Findeslab da Findes, na Reta da Penha, é um espaço de inovação
FindesLab, na Reta da Penha, é um espaço de inovação Crédito: Fernando Madeira
Quem comparar a Agenda da Indústria Capixaba entregue aos candidatos em 2018 com o documento que começa a ser distribuído nos próximos dias vai notar que o tema inovação ganhou um belo destaque. Há quatro anos, havia espaço para o assunto, mas desta vez foi designado um capítulo apenas para o tema. Foram apresentadas treze propostas específicas.
As ideias vão desde qualificação de pessoas até estimular a atração de áreas de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de empresas para o Espírito Santo. A Federação das Indústrias quer que o Bandes amplie as linhas de financiamento para projetos inovadores. A digitalização dos processos dentro dos órgãos públicos também entrou no pacote.
"Uma política industrial robusta, alinhada às melhores práticas internacionais, que promova mais ganhos de produtividade e investimentos em tecnologia e inovação, é o que vai nos levar a um novo patamar de desenvolvimento socioeconômico. É o que vai nos transportar para o futuro promissor que tanto desejamos", afirma Cris Samorini, presidente da Findes, na carta aos candidatos.
O tema "Inovação" não ficou limitado a um capítulo específico. Na parte que trata de "Financiamento", por exemplo, a Findes pede mais crédito para P&D, aplicação em novas tecnologias e projetos sustentáveis. A entidade também sugere, no capítulo "Benefícios Fiscais" a criação de incentivos tributários para investimento em tecnologias socioambientais, como os investimentos em descarbonização, eficiência energética, geração de energias renováveis, melhorias de controles ambientais e projetos de impacto social.
Bom frisar que temas tradicionais, como os gargalos logísticos do Estado, reforma tributária e desburocratização, embora tenham aberto espaço para a inovação, seguem na Agenda da Indústria Capixaba.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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