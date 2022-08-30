Findes apresenta propostas aos candidatos do ES e dá peso à inovação

Quem comparar a Agenda da Indústria Capixaba entregue aos candidatos em 2018 com o documento que começa a ser distribuído nos próximos dias vai notar que o tema inovação ganhou um belo destaque
. Há quatro anos, havia espaço para o assunto, mas desta vez foi designado um capítulo apenas para o tema. Foram apresentadas treze propostas específicas.
"Uma política
industrial robusta, alinhada às melhores práticas internacionais, que promova mais ganhos de produtividade e investimentos em tecnologia e inovação, é o que vai nos levar a um novo patamar de desenvolvimento socioeconômico. É o que vai nos transportar para o futuro promissor que tanto desejamos", afirma Cris Samorini, presidente da Findes, na carta aos candidatos.
Bom frisar que temas tradicionais, como os gargalos logísticos do Estado, reforma tributária e desburocratização, embora tenham aberto espaço para a inovação, seguem na Agenda da Indústria Capixaba.