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Aéreas

Em recuperação, oferta de assentos da Latam no ES cresce 80%

Setor aéreo foi um dos que mais sofreu com a pandemia. Depois de um 2020 catastrófico, empresas vêm apresentando uma retomada sustentada

Públicado em 

28 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Em linha com a recuperação experimentada por todo o mercado aéreo em 2022, a Latam Airlines, em agosto, ampliou em 80% a oferta de assentos no Espírito Santo. A comparação é com agosto do ano passado. Muito afetado pela crise instalada pela pandemia do coronavírus, aos poucos o setor vem se recuperando. Após um 2020 trágico, 2021 e 2022 vêm apresentando números que mostram uma recuperação sustentada.
Na operação aqui do Estado, a companhia restabeleceu e fortaleceu a malha. Destaca-se a inclusão das rotas Vitória-Belo Horizonte/Confins (7 voos semanais) e Vitória-Fortaleza (7 voos semanais), e a ampliação da quantidade de voos de Vitória para São Paulo/Congonhas (11 para 32 por semana) e Rio de Janeiro/Santos Dumont (13 para 23 voos semanais).
Em julho, o Aeroporto de Vitória registrou em julho a maior movimentação de passageiros do ano: 240.961 mil chegadas e partidas. É o mesmo patamar de dezembro de 2021, na alta temporada. O dado representa uma recuperação de 80% do movimento em relação a julho de 2019, antes da pandemia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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