Em recuperação, oferta de assentos da Latam no ES cresce 80%

Em linha com a recuperação experimentada por todo o mercado aéreo em 2022,
a Latam Airlines, em agosto, ampliou em 80% a oferta de assentos no Espírito Santo. A comparação é com agosto do ano passado. Muito afetado pela crise instalada pela pandemia do coronavírus, aos poucos o setor vem se recuperando. Após um 2020 trágico, 2021 e 2022 vêm apresentando números que mostram uma recuperação sustentada.
Na operação aqui do Estado, a companhia restabeleceu e fortaleceu a malha. Destaca-se a inclusão das rotas Vitória-Belo Horizonte/Confins (7 voos semanais) e Vitória-Fortaleza (7 voos semanais), e a ampliação da quantidade de voos de Vitória para São Paulo/Congonhas (11 para 32 por semana) e Rio de Janeiro/Santos Dumont (13 para 23 voos semanais).
Em julho, o Aeroporto de Vitória
registrou em julho a maior movimentação de passageiros do ano: 240.961 mil chegadas e partidas. É o mesmo patamar de dezembro de 2021, na alta temporada. O dado representa uma recuperação de 80% do movimento em relação a julho de 2019, antes da pandemia.