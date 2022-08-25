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Desburocratização

PDM mais enxuto na Serra: quantidade de artigos cai de 395 para 68

Texto foi concluído pela prefeitura da cidade na quarta-feira (24). Expectativa é de que seja enviado à Câmara no mês que vem e aprovado até o final do ano

Públicado em 

25 ago 2022 às 18:12
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Especial publicitário: Prefeitura Municipal da Serra
Região de Laranjeiras, uma das que mais cresce na Serra Crédito: Divulgação/PMS
Depois de vários estudos e mais de 50 reuniões com a comunidade, os técnicos da Prefeitura da Serra concluíram nesta quarta-feira o texto do novo Plano Diretor Municipal (PDM) que será apresentado à Câmara de Vereadores. O resultado foi uma simplificação bastante relevante do documento que visa orientar a ocupação do espaço urbano. O texto que será apresentado aos parlamentares possui 68 artigos, o PDM hoje em vigor tem 395 artigos.
"É um documento simples e muito mais fácil de ler. A ideia é dar as linhas gerais do ordenamento da cidade, não é entrar nas minúcias, para isso temos as leis específicas", explica Cláudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra. Segundo ele, o documento foi todo produzido por servidores da prefeitura. "Não contratamos consultoria. Muitas vezes são empresas que vêm de fora e não conhecem a realidade local. Ficou melhor e muito mais barato".
Outra mudança relevante que o Executivo vai propor à Câmara é a revisão a cada cinco anos. "A cidade está crescendo e mudando muito. A lei atual prevê uma revisão a cada dez anos, mas isso provoca os remendos no PDM, o que é ruim, causa dúvidas, inconsistências e sobreposições indesejadas no médio e longo prazos. Cinco anos consideramos um prazo mais adequado".
O texto será encaminhado ao Legislativo no final do mês que vem e a previsão é de que seja aprovado até o final do ano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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