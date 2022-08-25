PDM mais enxuto na Serra: quantidade de artigos cai de 395 para 68

Região de Laranjeiras, uma das que mais cresce na Serra Crédito: Divulgação/PMS

"É um documento simples e muito mais fácil de ler. A ideia é dar as linhas gerais do ordenamento da cidade, não é entrar nas minúcias, para isso temos as leis específicas", explica Cláudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra. Segundo ele, o documento foi todo produzido por servidores da prefeitura. "Não contratamos consultoria. Muitas vezes são empresas que vêm de fora e não conhecem a realidade local. Ficou melhor e muito mais barato".

Outra mudança relevante que o Executivo vai propor à Câmara é a revisão a cada cinco anos. "A cidade está crescendo e mudando muito. A lei atual prevê uma revisão a cada dez anos, mas isso provoca os remendos no PDM, o que é ruim, causa dúvidas, inconsistências e sobreposições indesejadas no médio e longo prazos. Cinco anos consideramos um prazo mais adequado".