Primeiro carro autônomo do Brasil tem DNA genuinamente capixaba

O veículo teve toda a inteligência artificial desenvolvida por pesquisadores e alunos da Ufes Crédito: Divulgação

Carros elétricos não chegam a ser algo novo, ainda que a presença deles no mercado brasileiro seja tímida. Mas um veículo elétrico, ou seja, que não emite poluentes, e também autônomo era algo inédito no país. Não é mais, isso porque a empresa Hitech Eletric lançou nesta quinta-feira (30) o modelo e.coTech4 Autônomo.

O detalhe é que, embora a fabricante esteja situada no Paraná, o veículo inovador tem muito de Espírito Santo. Como dispensa completamente a presença humana para se locomover, ele necessita de uma inteligência artificial. Esta foi desenvolvida nos laboratórios da Universidade Federal do Espírito Santo, que trabalhou na concepção do modelo que chega agora ao mercado automotivo brasileiro, como explica o emérito da Ufes, Alberto Ferreira de Souza, um dos coordenadores do projeto do e.coTech4 Autônomo.

"Na verdade meus alunos do laboratório criaram uma empresa (start up) que se chama Lume Robotics. Ela está trabalhando junto da Hitech no desenvolvimento desse carro modelo. Aqui na Ufes desenvolvemos toda a parte de inteligência, inclusive os controles eletrônicos do acelerador, freio, câmbio e do volante. Na verdade, a parte mais difícil foi tornar o carro controlável eletronicamente, pois é o computador que decide para onde o volante vai virar, a força no pedal de freio, a aceleração. A Lume desenvolveu com outra empresa todo o hardware (sistema) para controlar esses veículos elétricos", explicou o professor.

O professor Alberto Ferreira de Souza é um dos coordenadores do projeto de pesquisa de veículos autônomos da Ufes Crédito: Divulgação/Ufes

O desenvolvimento da inteligência específica para o modelo e.coTech4 Autônomo durou cerca de um ano. Ver consolidado o trabalho realizado pelos universitários capixabas é motivo de orgulho para o professor.

"É muito bom porque o objetivo da universidade é desenvolver ciência, tecnologia, formar pessoas e com esse projeto a gente chega até o estágio final, que é gerar emprego, renda e riqueza. Com o nascimento da Lume, e graças ao espírito empreendedor dos alunos, vamos ver a tecnologia desenvolvida dentro da Ufes dar os primeiros passos fora dela de uma forma acessível ao público. A Ufes é uma das melhores universidades do mundo para se estudar robótica autônoma. Seguramente entre as 20 melhores", destacou.

O e.coTech4 Autônomo tem autonomia de 100 quilômetros por recarga Crédito: Divulgação

Por enquanto, o modelo será de uso exclusivo interno para transporte de pessoas e insumos em plantas fabris. O e.coTech4 Autônomo atinge até 50 km/h e possui autonomia de 100 quilômetros. O veículo é movido a energia elétrica e possui ainda capacidade para dois passageiros e pode ser controlado de forma remota por meio do aplicativo de celular exclusivo. Ele ainda possui nível de automação 4, sendo capaz de detectar obstáculos há uma distância máxima de 50 metros. Além disso, a precisão de localização do veículo é de até 10 centímetros e o tempo de reação é de 100 milissegundos.

DÉCADA DE TRABALHO

O êxito no projeto do modelo produzido em parceria com a Hitech é recente, mas os trabalhos para desenvolver o automóvel autônomo vem de longa data, como dito pelo professor universitário.

Por meio da start up Lume Robotics, concebida por universitários da Ufes, o e.coTech4 foi desenvolvido para operar em pátios e interiores fabris Crédito: Divulgação/Ufes

"O projeto do carro autônomo na Ufes começou em 2009, mas vai além. Ele é um projeto para entender como o cérebro funciona e continua em desenvolvimento. Mas falando especificamente sobre o estudo cerebral no uso do carro autônomo, já são onze anos de pesquisas. Com isso já formamos muita gente, tenho alunos trabalhando em projetos de carros autônomos na Alemanha e no Canadá. Essa tecnologia e conhecimento desenvolvidos na Universidade está andando pelo mundo. Fico superfeliz que isso esteja resultando em empregos também aqui no Brasil, mesmo com as dificuldades que são impostas no país ao segmento", pontuou Alberto Ferreira de Souza.

ESPECIFICAÇÕES *



Comprimento: 2950 mm



Largura: 1380 mm

Altura: 1620 mm

Distância ao solo: 160 mm

Peso: 460 kg

Distância entre os eixos: 2165 mm

Alerta sonoro: buzina

Rodas: liga-leve

Pneus: 155/70R13

Motor Elétrico: Corrente Alternada (CA), assíncrono, 72V

Velocidade Máxima: 50 km/h

Potência: 6 KW

Bateria 120Ah, sem manutenção, íon-Litio de 1800 ciclos

Autonomia: 100 km

Recarga: tomada bivolt 100V / 220V

Tipo de plugue: modelo brasileiro de 3 pinos comuns (NBR 14136)

Tempo de carga: 6 horas

Preço: não divulgado