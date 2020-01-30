Advogada passa em 1º lugar em Medicina na Ufes: 'Novo caminho'

A advogada Juliana Ribeiro de Oliveira, de 33 anos, conquistou primeiro lugar na ampla concorrência de Medicina Crédito: Arquivo Pessoal

Estar na lista dos aprovados da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , é a realização de um sonho para muitas pessoas. Conquistar uma vaga e ainda garantir o primeiro lugar nos cursos mais disputados é um feito ainda maior. Quem está no topo da lista é a advogada Juliana Ribeiro de Oliveira, de 33 anos, que conquistou primeiro lugar na ampla concorrência de Medicina, com uma nota de 815,33 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Essa será a sua segunda graduação na Ufes. Juliana voltará aos corredores da universidade após se formar em Direito há 11 anos. A decisão de fazer uma nova universidade surgiu ao querer traçar um novo caminho profissional que conseguisse aliar duas paixões: ciência e a ajuda ao próximo.

A advogada Juliana Ribeiro de Oliveira, 33 anos, conquistou primeiro lugar em Medicina Crédito: Arquivo Pessoal

Ela contou que a preparação aconteceu principalmente durante as aulas no pré-vestibular no Colégio Charles Darwin, e os exercícios fazia durante os finais de semana. Em 2018, tomei a decisão de tentar outra universidade e acabei optando por Medicina. Em 2019 entrei num cursinho para iniciar a preparação. Imaginei que poderia ser aprovada pela nota do Enem, mas não pensava que seria em primeiro lugar, contou.

A comemoração teve início na terça-feira (29), por volta das 18 horas, quando soube da aprovação por um amigo. Ela disse que foi uma conquista compartilhada com amigos e familiares: somente ontem teve 40 ovos quebrados na cabeça. Daqui para frente, no entanto, ela ainda não definiu como será a rotina, uma vez que atua como advogada.

PRIMEIRO DA FAMÍLIA

O estudante João Flávio Gomes Figueiredo conquistou o primeiro lugar em Direito Crédito: Arquivo Pessoal

Quem conquistou o primeiro lugar em Direito foi o estudante João Flávio Gomes Figueiredo, de 17 anos. Estudante do Centro Educacional Leonardo da Vinci, ele é o primeiro da família a ser aprovado em uma universidade pública. A nota do Enem foi 803,62.

No entanto, João Flávio ainda não decidiu se irá fazer o curso na Ufes, pois também tem o interesse de cursar Economia e foi aprovado pela Fucape. Com as duas aprovações e a sensação de dever cumprido, ele agora só comemora com os amigos e familiares.

Estou me sentindo muito grato e reflexivo, é um momento muito importante na vida, passar num curso tão concorrido é uma grande conquista. A preparação que tive no colégio ao longo dos anos foi fundamental para ter uma boa nota no Enem, acredito que isso foi resultado de uma boa preparação, destacou.

12 HORAS DE ESTUDO

Já o estudante Christian Junji Litzinger State, de 17 anos, conquistou o primeiro lugar no curso de Ciências da Computação. Bolsista há 7 anos do UP Centro Educacional, ele contou que o resultado foi fruto de muito esforço. Ele chegava a estudar 12 horas por dia para conseguir uma boa nota no Enem.

O estudante Christian Junji Litzinger State, de 17 anos, conquistou o primeiro lugar no curso de Ciências da Computação. Crédito: Arquivo Pessoal

Ele conta que sua mãe foi a primeira pessoa a ter um curso de graduação na família e ele é o primeiro a passar na universidade federal. A opção pelo curso foi devido ao interesse pela área de exatas. Eu não tinha uma decisão do que iria fazer até o início do ano, mas ao pesquisar a atuação na área de trabalho e por ter estudado um pouco de programação, acabei optando por Ciências da Computação, disse.

Quem também teve uma preparação intensa e está colhendo os resultados foi o estudante Luca Bueno Silvares, de 18 anos, que ficou em primeiro lugar em Engenharia de Produção na Ufes. Ele também passou em Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo (USP), através do vestibular da Fuvest, e já optou pelo curso em São Paulo.

O estudante Luca Bueno Silvares, de 18 anos, que ficou em primeiro lugar em Engenharia de Produção Crédito: Arquivo pessoal