Ufes 2020: aprovado em Engenharia da Computação é primeiro lugar geral

Entre os aprovados para estudar na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 2020, a maior nota foi tirada por um candidato da engenharia da computação: Jaime Guilherme Loureiro Breda, que alcançou 850,36 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em novembro do ano passado. A lista completa foi divulgada na noite desta terça-feira (28).
Logo depois dele, com 849,21 de nota, aparece outro candidato à engenharia da computação: Theo Borem Fabris. Fechando o pódio dos melhores desempenhos, Lucas Hemerly de Mori conseguiu uma vaga em engenharia mecânica, com a nota 844,08 - oito pontos acima do quarto colocado da lista.