Ifes 2020: lista de aprovados é liberada pelo Ministério da Educação

O Ministério da Educação (MEC) liberou a lista de aprovados do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ao todo, foram ofertadas 1.838 vagas em 45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia. Confira a lista:
Os aprovados vão estudar no campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todos os cursos são gratuitos.
A consulta também pode ser feita por meio do site oficial do Sisu, clicando no botão "Lista de selecionados".