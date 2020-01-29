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Educação

Ifes 2020: lista de aprovados é liberada pelo Ministério da Educação

Ao todo, foram  1.838 vagas em 45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia. Confira a lista de aprovados

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 21:43
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
Ministério da Educação (MEC) liberou a lista de aprovados do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ao todo, foram  ofertadas 1.838 vagas em 45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia. Confira a lista:
Os aprovados vão estudar no campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todos os cursos são gratuitos.
A consulta também pode ser feita por meio do site oficial do Sisu, clicando no botão "Lista de selecionados".

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