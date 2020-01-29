MEC divulga lista de aprovados da Ufes 2020

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite desta terça-feira (28) a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de 2020. A liberação aconteceu após uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) desta tarde, que atendeu a um pedido feito pelo governo federal.
Ao todo, 2.744 estudantes foram aprovados para o principal centro de ensino superior capixaba. A consulta para verificar quem está entre eles pode ser feita por meio do site oficial do Sisu ou conferindo a lista abaixo.
As duas maiores pontuações foram obtidas por candidatos da engenharia da computação: Jaime Guilherme Loureiro Breda (850,36) e Theo Borem Fabris (849,21). Todas as outras oito notas que completam o top 10 também foram obtidas na disputa das engenharias mecânica, civil, elétrica e de produção.