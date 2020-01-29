MEC divulga lista de aprovados da Ufes 2020

Candidatos já podem verificar se foram aprovados para a Ufes

As duas maiores pontuações foram obtidas por candidatos da engenharia da computação: Jaime Guilherme Loureiro Breda (850,36) e Theo Borem Fabris (849,21). Todas as outras oito notas que completam o top 10 também foram obtidas na disputa das engenharias mecânica, civil, elétrica e de produção.