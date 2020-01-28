Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STJ atende pedido do governo e libera divulgação dos resultados do Sisu
Liminar derrubada

STJ atende pedido do governo e libera divulgação dos resultados do Sisu

Uma decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) impediu a divulgação da lista devido a problemas em correções de provas do Enem

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 18:32
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro João Otávio de Noronha, atendeu a um pedido do governo Bolsonaro e liberou, na tarde desta terça-feira (28), a divulgação do resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).
Na segunda-feira (27), a AGU (Advocacia-Geral da União), que representa o governo, protocolou um recurso no tribunal para garantir a manutenção do calendário de divulgação da lista de aprovados. 
O governo pediu a suspensão de uma decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que havia mantido a determinação da Justiça Federal em São Paulo, da última sexta (24), de não permitir a divulgação da lista devido a problemas em correções de provas do Enem.
Pelo cronograma original, os resultados do Sisu seriam divulgados nesta terça. Novas datas devem ser divulgadas pelo governo federal.

Veja Também

Suspensão do Sisu paralisa processo de aprovação de alunos na Ufes

Suspenso, Sisu tem 1,8 milhões de inscritos em 2020

Cerca de 70% das inscrições do Sisu são feitas por dispositivos móveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados