Suspensão do Sisu paralisa processo de aprovação de alunos na Ufes

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é o maior vestibular do país Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

Na manhã desta terça-feira (28) a Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) anunciou a paralisação do processo seletivo deste ano. O motivo é a suspensão do resultado do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ). De acordo com o comunicado, a Ufes vai aguardar um posicionamento definitivo do Ministério da Educação ( MEC ) para reformular o cronograma e o edital de matrícula para 2020.

Assim que possível, o cronograma será reformulado e o Edital de matrícula do Sisu/Ufes 2020-1 será publicado no site https://t.co/fLFIw3SG64. — Ufes (@ufesoficial) January 28, 2020

Durante a semana passada, a Justiça Federal de São Paulo determinou a suspensão do Sisu em todo o país , após o término do período de inscrição, que se encerrou no último domingo (26). A decisão atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União, motivado pelos erros na correção de aproximadamente 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Em nota, a MEC afirmou que os cronogramas definitivos dos programas de acesso à educação superior serão publicados após decisão final da Justiça, tendo em vista que o resultado do Sisu é condição necessária para a inscrição no Prouni e no Fies. O mesmo também vai acontecer em relação ao retorno do processo da Ufes.

SITUAÇÃO COMPLICADA E SABOTAGEM

Apesar da afirmação, Bolsonaro também revelou cogitar a possibilidade de o exame ter sido sabotado. De acordo com ele, é preciso saber se realmente foi falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem Seja lá o que for, temos que chegar no final da linha e apurar isso aí. Não pode acontecer isso, afirmou.

175 MIL PEDIDOS DE RECORREÇÃO

No último dia 20, o Ministério da Educação divulgou ter identificado erro na correção de 5.974 provas do Enem. No entanto, o MEC também recebeu 175 mil pedidos para revisão da nota. Ao todo, 3.9 milhões de estudantes participaram da última edição, realizada em novembro do ano passado.