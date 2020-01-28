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Bolsas em faculdades

Briga judicial sobre Enem: governo do ES suspende inscrições do Nossa Bolsa

Em comunicado, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) informou que 'aguarda decisão judicial sobre o resultado Enem 2019 para definir novo período de inscrições'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 12:24

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 12:24

Governo do ES anunciou 1700 vagas para graduação de graça pelo Nossa Bolsa Crédito: Reprodução Fapes
Briga judicial sobre Enem - governo do ES suspende inscrições do Nossa Bolsa
A confusão na Justiça envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) levou o governo do Espírito Santo a suspender o início do período de inscrições do programa Nossa Bolsa, previsto para começar nesta quarta-feira (29).
Através do programa, cuja seleção é feita através da nota do Enem, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) vai conceder 1700 bolsas de estudos em cursos de graduação de faculdades particulares para alunos de escolas públicas do Espírito Santo.
Em comunicado, a Fapes informou que "aguarda decisão judicial sobre o resultado Enem 2019 para definir novo período de inscrições".

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Uma decisão liminar da Justiça Federal determinou que o processo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) fique suspenso assim que as inscrições forem encerradas e que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem 2019 foi totalmente solucionado. O ministro da Educação Abraham Weintraub afirmou que foram encontradas "inconsistências na contabilização e correção da segunda prova do Enem do ano passado", atingindo, segundo ele, 0,1% dos candidatos.

PROUNI

O Ministério da Educação (MEC) também informou na noite desta segunda-feira (27) a suspensão por tempo indeterminado da abertura de inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Segundo o ministério, como a divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está suspenso pela Justiça Federal, não é possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior. As inscrições para o ProUni teriam início nesta terça-feira (28).

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