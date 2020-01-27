Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspenso, Sisu tem 1,8 milhões de inscritos em 2020
Ministério da Educação

Suspenso, Sisu tem 1,8 milhões de inscritos em 2020

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta segunda-feira (27) dados de inscrição no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que segue suspenso após decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3)

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 20:55
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta segunda-feira (27) dados de inscrição que mostram que 1,8 milhão de candidatos se inscreveram no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que segue suspenso após decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). 
De acordo com as informações do ministério, foram 3,4 milhões de inscrições, uma vez que é possível pleitear vaga em até dois cursos.
O período de registros durou seis dias e não foi afetado pela disputa judicial em curso. Estão sendo disponibilizadas neste ano 237.128 vagas em 128 instituições de ensino em todo o país. 
Os resultados, que deveriam ser divulgados nesta terça-feira (28), dependem agora de decisão da Justiça. 

Veja Também

Advocacia-Geral da União aguarda para recorrer de suspensão de resultados do Sisu

Após o TRF-3 rejeitar no domingo (26) recurso do governo federal e manter a suspensão da divulgação dos resultados do sistema, o presidente interino, Hamilton Mourão, disse nesta segunda que a AGU (Advocacia-Geral da União) deve recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) ou STJ (Superior Tribunal de Justiça). 
"Vai, vai recorrer. Pelo que eu sei, a AGU deve impor ao STJ ou ao STF", disse. 
A suspensão inicial havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, acatando pedido da Defensoria da União. A AGU, então, recorreu ao TRF-3, que manteve a decisão de não permitir a divulgação das notas.
Na decisão de domingo, a presidente do TRF-3, desembargadora Therezinha Astolphi Cazerta, considerou que não foram apresentados "elementos seguros de que candidatos não teriam sido impactados" pelos erros no cálculo da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O governo federal identificou falhas nas notas de cerca de 6.000 candidatos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados