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Enem 2020

Cerca de 70% das inscrições do Sisu são feitas por dispositivos móveis

Até o início da tarde desta quarta-feira (22) foram registradas mais de 2 milhões de inscrições no sistema de seleção unificada

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 18:19
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) onde são realizadas as inscrições  Crédito: Divulgação
Cerca de 70% das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm sido feitas por dispositivos móveis, como celulares e tablets. Segundo o Ministério da Educação, até o início da tarde, 2.095.174 inscrições foram realizadas por 1.108.434 pessoas. Cada candidato pode sinalizar o interesse em até dois cursos.
De acordo com o MEC, a lentidão no acesso ao sistema acontece em virtude da adaptação ao novo modelo adotado nesta edição. A partir deste ano, o sistema está em nuvem, fora dos servidores da pasta, para viabilizar que mais usuários possam acessar ao mesmo tempo, adaptar o portal para aparelhos mobile e economizar recursos. O sistema já registrou 7 mil inscrições por minuto.
O Sisu é a principal maneira de acessar o ensino superior público com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgada na semana passada. Para participar da seleção, é obrigatório não ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas de todo o país. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do participante.
Com informações da Agência Brasil 

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