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Ifes 2020: aprovado em Engenharia Mecânica é primeiro lugar geral

Lucas Monteiro Taylor Almeida ficou em primeiro lugar com 820, 93. Segundo e terceiro lugar, com  812,89 e 776,71 pontos respectivamente, também foi conquistado por candidatos aprovados no curso de Engenharia Mecânica

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 23:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 23:12
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
O estudante Lucas Monteiro Taylor Almeida obteve a maior nota no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em 2020. Ele foi aprovado com 820,93 pontos no curso de Engenharia Mecânica no campus Vitória, e conquistou o primeiro lugar geral da instituição. 
A lista de aprovados foi divulgado na noite desta terça-feira pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo foram ofertadas 1.838 vagas em 45 cursos em todos os campi. Lucas fez cerca de 8,04 pontos a mais do que o segundo lugar geral e 44,22 a mais do que o terceiro. 
As duas posições também foram conquistadas por candidatos aprovados no curso de Engenharia Mecânica. O estudante Gustavo Alves Lima ficou em segundo lugar, com 812,89 pontos. Já em terceiro, está André Bastos Baumel, com 776,71. As vagas são para o campus de São Mateus e Vitória, respectivamente. Confira a lista dos aprovados no Ifes abaixo:

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MEC divulga lista de aprovados da Ufes 2020

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