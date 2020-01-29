Ifes 2020: aprovado em Engenharia Mecânica é primeiro lugar geral

O estudante Lucas Monteiro Taylor Almeida obteve a maior nota no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em 2020. Ele foi aprovado com 820,93 pontos no curso de Engenharia Mecânica no campus Vitória, e conquistou o primeiro lugar geral da instituição.
A lista de aprovados foi divulgado na noite desta terça-feira pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo foram ofertadas 1.838 vagas em 45 cursos em todos os campi. Lucas fez cerca de 8,04 pontos a mais do que o segundo lugar geral e 44,22 a mais do que o terceiro.
As duas posições também foram conquistadas por candidatos aprovados no curso de Engenharia Mecânica. O estudante Gustavo Alves Lima ficou em segundo lugar, com 812,89 pontos. Já em terceiro, está André Bastos Baumel, com 776,71. As vagas são para o campus de São Mateus e Vitória, respectivamente. Confira a lista dos aprovados no Ifes abaixo: