Ifes 2020: aprovado em Engenharia Mecânica é primeiro lugar geral

O estudante Lucas Monteiro Taylor Almeida obteve a maior nota no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em 2020. Ele foi aprovado com 820,93 pontos no curso de Engenharia Mecânica no campus Vitória, e conquistou o primeiro lugar geral da instituição.

As duas posições também foram conquistadas por candidatos aprovados no curso de Engenharia Mecânica. O estudante Gustavo Alves Lima ficou em segundo lugar, com 812,89 pontos. Já em terceiro, está André Bastos Baumel, com 776,71. As vagas são para o campus de São Mateus e Vitória, respectivamente. Confira a lista dos aprovados no Ifes abaixo: