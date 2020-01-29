'Não sabia nada de humanas', brinca aprovado em 1º lugar geral na Ufes

Jaime Guilherme Breda foi aprovado no IME e passou em primeiro lugar geral na Ufes Crédito: Arquivo Pessoal

"Confesso que não esperava por isso. Fiz o Enem só por fazer mesmo e não sabia nada de humanas e biológicas!", brinca o aprovado em primeiro lugar geral da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes ), Jaime Guilherme Breda, de 19 anos. E logo em seguida complementa gargalhando: "Não faz muita diferença porque vou ficar no IME mesmo! "

A conversa por telefone com ele foi tarde da noite, porque antes das 22 horas e depois das 6 horas ele não pode usar o celular. Está aquartelado, no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. Lá vai começar a realizar o sonho de ser um engenheiro militar. Jaime Guilherme foi aprovado na seleção e entrou no início do ano. Por enquanto, passa por um período de internato, fazendo atividades militares durante o dia, "levando bronca de tenente" (como brinca ele) e só pode sair nos finais de semana. Em fevereiro, ele começa como aluno.

"Decidi pela carreira militar por me proporcionar a oportunidade de trabalhar com pesquisas na área acadêmica, estudando engenharia. Por isso vim para cá (IME). Quero ser engenheiro militar" Jaime Guilherme Breda - 19 anos

Mas para chegar lá, a preparação foi suada: mais de 14 horas de estudos diários. Jaime Guilherme cursava o técnico em Mecânica no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e à noite fazia um curso preparatório específico no Centro de Ensino Madan.

"Terminando o Ifes, decidi focar 100% do meu tempo para as seleções do IME ou ITA. Estudava das 8h até as 22h. Depois descansava vendo TV e ia dormir pela meia-noite. Fim de semana eu não me esforçava muito" Jaime Guilherme Breda - 19 anos

Jaime Guilherme Breda foi aprovado no IME e passou em primeiro lugar geral na Ufes Crédito: Arquivo Pessoal

Além da aprovação no IME, seu objetivo principal, ele também foi aprovado na Escola Naval, em 6º lugar, e na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

Quando saiu a nota do Enem, Jaime viu que poderia conseguir uma classificação alta na Ufes, mas não esperava ser o primeiro. "Não sabia nada de humanas e biológicas. O que salvou foi redação e matemática", afirma.

Notas de Jaime Guilherme Breda no Enem Crédito: Reprodução

A dica dele para ter um bom resultado é ter dedicação e persistência.

"Quem quer muito passar deve correr atrás do que gosta porque sempre é possível conseguir. Se você se esforçar e se dedicar, por maiores que sejam os obstáculos, e não desistir, mesmo não conseguindo de primeira, uma hora o resultado vem" Jaime Guilherme Breda - 19 anos

PAIS ORGULHOSOS

Os pais de Jaime Guilherme ficaram emocionados e orgulhosos ao saber que o filho foi o primeiro lugar na Ufes. "Hoje estou acesa, não vou conseguir dormir", afirma Eliane do Nascimento Loureiro Breda, mãe do jovem.

"Estamos muito felizes, a gente nem esperava. Ele queria mesmo a faculdade militar, e conseguiu, graças a Deus. Ele é muito dedicado, focado. Ele brinca, vai ao cinema, vai à praia, mas desde pequeno é concentrado nos estudos. Passou no Ifes, foi bem lá, ganhou medalhas, certificados, sempre foi muito bem nos estudos. Ele é nosso orgulho", conta.