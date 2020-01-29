Ufes 2020: confira as notas de corte para cada curso

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) os cursos de Medicina, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação e Engenharia Civil tiveram as notas de corte mais altas. Confira abaixo: Os estudantes que acessarem a página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem ver as notas de corte de cada curso. Naos cursos de Medicina, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação e Engenharia Civil tiveram as notas de corte mais altas. Confira abaixo:

INSCRIÇÃO

Após a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Pró-Reitoria de Graduação da Ufes (Prograd) publicou, nessa quarta-feira, 29, o edital de convocação dos candidatos aprovados na chamada regular.

têm o prazo de 29 de janeiro a 5 de fevereiro para realizar a Manifestação de Interesse Obrigatória (MIO), que é a confirmação do interesse na vaga, e enviar toda a documentação de matrícula. Esses procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados totalmente on-line, pelo Os candidatos aprovadospara realizar a Manifestação de Interesse Obrigatória (MIO), que é a confirmação do interesse na vaga, e enviar toda a documentação de matrícula. Esses procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados totalmente on-line, pelo site . O edital orienta que, ao final dessa etapa, o candidato imprima o comprovante.

Os documentos pessoais solicitados para matrícula, especificados no item 6 do edital, poderão ser enviados online, no ato de realização da MIO, afim de agilizar os procedimentos de matrícula presencial e reduzir o tempo de espera dos candidatos.

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MATRÍCULA PRESENCIAL

A Confirmação de Matrícula Presencial é ato obrigatório para todos os candidatos aprovados e será realizada no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, conforme dias, horários e locais da chamada nominal publicada no edital. Para realizar a confirmação presencial, os candidatos deverão apresentar os originais dos documentos enviados eletronicamente.

LISTA DE ESPERA