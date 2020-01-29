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Ufes 2020: confira as notas de corte para cada curso

Medicina, Engenharia Elétrica,  Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação tiveram as notas de corte mais altas

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 15:36
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Os estudantes que acessarem a página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem ver as notas de corte de cada curso. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) os cursos de Medicina, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação e Engenharia Civil tiveram as notas de corte mais altas. Confira abaixo:
As notas foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) na noite desta terça-feira (28).  A liberação aconteceu após uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF)  que atendeu a um pedido feito pelo governo federal.

INSCRIÇÃO 

Após a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Pró-Reitoria de Graduação da Ufes (Prograd) publicou, nessa quarta-feira, 29, o edital de convocação dos candidatos aprovados na chamada regular.
Os candidatos aprovados têm o prazo de 29 de janeiro a 5 de fevereiro para realizar a Manifestação de Interesse Obrigatória (MIO), que é a confirmação do interesse na vaga, e enviar toda a documentação de matrícula. Esses procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados totalmente on-line, pelo site. O edital orienta que, ao final dessa etapa, o candidato imprima o comprovante.
Os documentos pessoais solicitados para matrícula, especificados no item 6 do edital, poderão ser enviados online, no ato de realização da MIO, afim de agilizar os procedimentos de matrícula presencial e reduzir o tempo de espera dos candidatos.

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MATRÍCULA PRESENCIAL 

A Confirmação de Matrícula Presencial é ato obrigatório para todos os candidatos aprovados e será realizada no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, conforme dias, horários e locais da chamada nominal publicada no edital. Para realizar a confirmação presencial, os candidatos deverão apresentar os originais dos documentos enviados eletronicamente.

LISTA DE ESPERA 

Os candidatos não aprovados na chamada regular devem manifestar o interesse em participar da lista de espera, por meio do site do Sisu. O resultado será divulgado no dia 10 de fevereiro. 

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