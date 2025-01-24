Taxação de fundos imobiliários acerta em cheio um dos maiores negócios do ES

"Me preocupa muito porque o dinheiro está caro e escasso no Brasil. A isenção dos fundos foi um modelo pensado justamente para irrigar um setor que entrega infraestrutura, se taxar, fica menos atrativo para o investidor. Veja que já temos problemas de armazenagem no Brasil, o agronegócio, que vem em uma grande safra, está sofrendo, mantido o veto presidencial, piora", explicou Alexandre Schubert, sócio da VTO Polos Empresariais e vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo.

Cézar Wagner Pinto, superintendente do Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo), olha um pouco mais adiante. "A taxação dos fundos imobiliários é uma variável que se soma ao fim dos incentivos fiscais. O negócio da distribuição, no conjunto, virou o maior do Espírito Santo e estes são fatores complicadores. Precisamos estar atentos para fazer um debate construtivo em cima da taxação em si e para que o Espírito Santo tenha condições de manter-se competitivo dentro de uma atividade que virou fundamental dentro de sua economia. É um olhar estratégico diante das novas variáveis impostas".