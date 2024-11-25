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Mercado imobiliário

Sicoob ES coloca mais de R$ 100 milhões no Taj, da Grand

De acordo com a incorporadora, a operação é suficiente para a finalização da obra, em mais dois anos, no final de 2026. Valor de venda do empreendimento se aproxima de R$ 1,5 bi

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 21:01

Públicado em 

24 nov 2024 às 21:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Bairro Jockey de Itaparica
Canteiro de obras do Taj Home Resort, no Jockey de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A incorporadora Grand e o Sicoob ES fecharam uma das maiores parcerias financeiras da história do mercado imobiliário do Espírito Santo. A cooperativa, via crédito bancário, vai aportar R$ 120 milhões nas obras do Taj Home Resort, no Jockey de Itaparica, em Vila Velha, um empreendimento com 390 apartamentos de três e quatro quartos e valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,4 bilhão. Grand e Sicoob confirmam a operação, mas não falam em valores. A coluna teve acesso ao montante no cartório onde está registrado o memorial de incorporação do empreendimento, um documento público.
O acordo entre Grand e Sicoob deixa em aberto a possibilidade de um novo aporte. Segundo a Grand, a operação é suficiente para a finalização da obra, que deve se dar em mais dois anos, no final de 2026. Por se tratar de um empreendimento de grande porte, a construtora costurou um acordo que foge das tradicionais linhas de produção do mercado imobiliário - geralmente com fundos da poupança e, por isso, com juros mais baixos, entretanto, com teto de R$ 80 milhões.

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As obras do Taj começaram em novembro de 2021, estão 42% concluídas e serão entregues em mais dois anos. As vendas estão em 52,4% do valor geral de vendas, portanto, em R$ 733 milhões. A expectativa, com o aporte e com as obras entrando na reta final, é de que os negócios acelerem daqui para frente.
"Os recursos do Sicoob permitirão manter o ritmo de obra e o empreendimento será entregue conforme o planejado, em novembro de 2026", disse Rodrigo Barbosa, presidente da Grand.  "Chegamos a conversar com outros grupos do mercado de capitais, de fora do Estado inclusive, mas preferimos fechar com o Sicoob, temos um histórico muito bom com a instituição".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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