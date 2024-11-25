Sicoob ES coloca mais de R$ 100 milhões no Taj, da Grand

Canteiro de obras do Taj Home Resort, no Jockey de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O acordo entre Grand e Sicoob deixa em aberto a possibilidade de um novo aporte. Segundo a Grand, a operação é suficiente para a finalização da obra, que deve se dar em mais dois anos, no final de 2026. Por se tratar de um empreendimento de grande porte, a construtora costurou um acordo que foge das tradicionais linhas de produção do mercado imobiliário - geralmente com fundos da poupança e, por isso, com juros mais baixos, entretanto, com teto de R$ 80 milhões.

As obras do Taj começaram em novembro de 2021, estão 42% concluídas e serão entregues em mais dois anos. As vendas estão em 52,4% do valor geral de vendas, portanto, em R$ 733 milhões. A expectativa, com o aporte e com as obras entrando na reta final, é de que os negócios acelerem daqui para frente.