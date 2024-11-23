Espírito Santo vai reduzir ICMS para gás natural veicular

Fluxo de carros e motos na Avenida Vitória, em frente ao Salesiano Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai enviar, muito provavelmente na próxima semana, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa reduzindo o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o gás natural veicular (GNV), combustível usado por milhares de motoristas do Estado. A alíquota irá dos atuais 17% para 12%. O anúncio foi feito no Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta, e a expectativa é de redução de preço entre R$ 0,25 e R$ 0,30 na ponta.

"É um incentivo ao uso do gás, que é um combustível menos poluente, de transição. Devo mandar para a Assembleia Legislativa ainda esta semana. É uma decisão que faz parte do plano ES Mais Gás, pacote de medidas que visa ampliar a produção, a disponibilização e o uso de gás natural no Espírito Santo", explicou o governador.