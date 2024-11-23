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Economia

Espírito Santo vai reduzir ICMS para gás natural veicular

A alíquota irá dos atuais 17% para 12%. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta, e a expectativa é de redução de preço entre R$ 0,25 e R$ 0,30 na ponta

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 18:17

Públicado em 

23 nov 2024 às 18:17
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fluxo de carros e motos na Avenida Vitória, em frente ao Salesiano
Fluxo de carros e motos na Avenida Vitória, em frente ao Salesiano Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai enviar, muito provavelmente na próxima semana, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa reduzindo o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o gás natural veicular (GNV), combustível usado por milhares de motoristas do Estado. A alíquota irá dos atuais 17% para 12%. O anúncio foi feito no Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta, e a expectativa é de redução de preço entre R$ 0,25 e R$ 0,30 na ponta.
"É um incentivo ao uso do gás, que é um combustível menos poluente, de transição. Devo mandar para a Assembleia Legislativa ainda esta semana. É uma decisão que faz parte do plano ES Mais Gás, pacote de medidas que visa ampliar a produção, a disponibilização e o uso de gás natural no Espírito Santo", explicou o governador.
Hoje, de acordo com a ES Gás, distribuidora de gás do Espírito Santo, o consumo de GNV está perto de 60 mil m³ por dia. O potencial é de 500 mil metros cúbicos por dia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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