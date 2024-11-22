Transportadora do ES investe em blindados para dobrar de tamanho

A capixaba BR Samor, da Serra, uma das principais transportadoras de cargas de alto valor do país, quer dobrar de tamanho nos próximos quatro anos e chegar a um faturamento de R$ 200 milhões. Para isso está fazendo um investimento de R$ 30 milhões na ampliação de suas instalações e no aumento da frota. Foram adquiridas 20 novas carretas e caminhões blindados, de 50 para 70 veículos, todos eles blindados.
Além da ampliação da frota, foram colocadas para funcionar mais duas bases - em Manaus e Porto Alegre. Assim, a BR Samor passa a ter armazéns na Serra, Contagem (MG), Guarulhos (SP), Londrina (PR), Curitiba (PR), Porto Belo (SC), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Brasília (DF). "Em 2023, alcançamos um faturamento recorde de R$ 100 milhões. Nossa meta é dobrar em quatro anos, e estamos otimistas quanto à possibilidade de alcançar esse número antes. É uma meta ousada, mas factível", destaca Thiago Azevedo, diretor comercial da transportadora.
Por conta dos incentivos fiscais, atualmente, 50% das cargas saem do Espírito Santo com destino a outros estados brasileiros, principalmente os grandes centros. Até outubro deste ano, a BR Samor já havia transportado R$ 15 bilhões em valor de mercadorias, principalmente notebooks e celulares. O crescimento da empresa se deve à recuperação do mercado de eletrônicos pós-pandemia e aos blindados. “A inclusão de blindados, anteriormente restrita ao transporte de valores, tornou-se uma exigência para o transporte seguro de eletrônicos”, assinala Azevedo.