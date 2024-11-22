Transportadora do ES investe em blindados para dobrar de tamanho

Parte da frota de caminhões da BR Samor, transportadora do ES Crédito: Divulgação/BR Samor

A capixaba BR Samor, da Serra, uma das principais transportadoras de cargas de alto valor do país, quer dobrar de tamanho nos próximos quatro anos e chegar a um faturamento de R$ 200 milhões. Para isso está fazendo um investimento de R$ 30 milhões na ampliação de suas instalações e no aumento da frota. Foram adquiridas 20 novas carretas e caminhões blindados, de 50 para 70 veículos, todos eles blindados.

Além da ampliação da frota, foram colocadas para funcionar mais duas bases - em Manaus e Porto Alegre. Assim, a BR Samor passa a ter armazéns na Serra, Contagem (MG), Guarulhos (SP), Londrina (PR), Curitiba (PR), Porto Belo (SC), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Brasília (DF). "Em 2023, alcançamos um faturamento recorde de R$ 100 milhões. Nossa meta é dobrar em quatro anos, e estamos otimistas quanto à possibilidade de alcançar esse número antes. É uma meta ousada, mas factível", destaca Thiago Azevedo, diretor comercial da transportadora.